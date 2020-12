F1: Que outro piloto da era híbrida poderia ter tanto sucesso quanto Lewis Hamilton? As respostas…

A excelente prestação de George Russell no GP de Sakhir trouxe para a mesa um tema que surge de forma cíclica… o que é mais importante, o piloto ou a máquina? Lewis Hamilton conquistou seis títulos na era híbrida, muito graças à qualidade dos carros da Mercedes. O exercício que propusemos era o de tentar perceber que outro piloto, na opinião do leitor, poderia ter tido tanto sucesso quanto Hamilton. Colocámos a lista de todos os pilotos campeões ou que têm vitórias no seu currículo e que correram de 2014 a 2020, excluindo Nico Rosberg e Valtteri Bottas, que pilotaram carros da Mercedes neste período. Deixámos ainda para o leitor a possibilidade de acrescentar outros nomes à discussão.

No final, Max Verstappen recolheu quase um quarto dos votos, 23%, face aos 19.1% de Fernando Alonso. Sebastian Vettel ficou um pouco mais atrás com 16.4%, com Daniel Ricciardo a somar 12.1%. Charles Leclerc ficou logo a seguir com 10.2%, enquanto 7.2% dos leitores entenderam que nenhum piloto poderia ter tanto sucesso quanto Lewis Hamilton. Não é de estranhar que a votação tenha recaído em Verstappen, Alonso continua a estar muito cotado , Vettel teve um ano mau, mas quando teve carro para isso deu muita luta à Mercedes, e Ricciardo também é piloto de topo.

Leclerc ainda preciso de tempo e de um carro melhor para ganhar mais admiração entre os adeptos, e da lista proposta só mesmo Pastor Maldonado não recolheu qualquer voto.

1-Max Verstappen 23%

2-Fernando Alonso 19.1%

3-Sebastian Vettel 16.4%

4-Daniel Ricciardo 12.1%

5-Charles Leclerc 10.2%

6-Nenhum 7.2%

7-Kimi Raikkonen 4.8%

8-Jenson Button 1.5%

9-Sérgio Pérez 2%

10-Outro 1.3%

11-Robert Kubica 1.1%

12-Pierre Gasly 1%

13-Pastor Maldonado 0%