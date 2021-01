F1: Que opções tem a F1 para mudar o calendário?

A F1 começa o ano já com a quase certeza que terá de reformular o calendário de 23 provas proposto no final de 2020. O Grande Circo tem de encontrar soluções e pelo menos a primeira metade da época será afetada.

Com a passagem de ano veio a esperança. A vacina contra esta maldita pandemia começou a chegar, e uma pequena luz ao fundo do túnel surgiu. A intensidade da luz diminuiu ainda mais com o surgimento de uma nova estirpe, mais contagiosa, e os efeitos dos festejos do Natal também se fazem sentir com o número de casos a aumentar e o regresso dos confinamentos gerais a ser agora um dado quase adquirido. A F1, que tinha planeado começar em Melbourne em meados de março terá agora de repensar novamente o calendário, pelo menos a primeira metade.

Mais uma vez será preciso ser engenhoso para colocar o campeonato a andar, mas dada a experiência do ano passado, este ano as coisas devem correr de forma pacifica. Que opções tem a F1 para remodelar o seu calendário?

Antes de mais interessa conhecer que pistas podem receber a F1. A lista não é muito extensa e conta com quase 40 traçados com licença grau 1, indispensável para receber provas da F1. Esta lista é a que certamente interessa mais pois se há pistas com licença grau 2 que podem ter condições para serem promovidas, a FIA e a F1 deverão sempre jogar pelo seguro e apostar em pistas cujas inspeções de segurança já foram feitas.

Desta lista a F1 certamente que prefere pistas já conhecidas, mas em 2020 vimos que a aposta em traçados novos promoveu grandes corridas. Num desporto onde tudo é calculado ao mais ínfimo pormenor, foi bom ver uma lufada de ar fresco, com as equipas genuinamente a terem de encontrar soluções rápidas para dar a volta aos desafios. Para muitos pode ser um pormenor mas para quem aprecia a F1 no seu todo foi mais um elemento que ajudou ao espetáculo.

A aposta em corridas “caseiras”, ou seja feitas na Europa, deverá voltar. Apesar de agora estarmos a entrar numa nova fase de confinamentos, o vírus já é mais conhecido, e as economias não aguentam uma paragem tão prolongada quanto a que vivemos no ano passado, pelo que os confinamentos, pela lógica deverão ser mais reduzidos, o que permite à F1 olhar para março ainda como solução para começar o campeonato. Bahrein deverá receber os testes e a primeira prova e o sucesso do traçado usado na segunda prova no circuito exterior dá logo à F1 uma carta na manga para “despachar duas provas”. Com a mesma deslocação, e a mesma logística quer do lado do transporte, como das medidas de segurança, a F1 resolveria os testes e duas provas.

Com a primeira “ronda asiática” drasticamente encurtada, o grande circo deverá regressar à europa onde se deverá manter até a situação voltar estabilizar. As deslocações são mais simples e mais baratas o que permite alterações de ultima hora. Quais as pistas europeias prontas para receber a F1?

Algarve, Catalunha, Hockenheim GP, Hungaroring, Imola, Jérez, Magny-Cours, Monza, Motorland, Mugello, Nurburgring GP, Paul Ricard, Silverstone GP. De fora desta lista fica o Estoril, que infelizmente não nos parece ter condições para se preparar de forma a estar pronto para receber a F1, o Mónaco por ser citadino e Fioarno por motivos óbvios. Deixamos Magny-Cours sem conhecimento de causa sobre as condições atuais da pista para receber o Grande Circo.

Da lista acima apresentada, Algarve, Hockenhiem, Jérez, Magny-Cours, Imola, Motorland, Mugello e Nurburgring não estão incluídas no calendário e podem ser olhadas como opção. Claro que desta lista, Jérez, Magny-Cours e Motorland estão no fim por não terem recebido a F1 (pelo menos recentemente), mas esta lista de pista parece bem interessante. Pessoalmente incluía todas no calendário em detrimento de outras com “menos sal.”

A pista de Portimão volta a ser falada com insistência. Destacamos esta por vários motivos. Primeiro é nossa, segundo é uma pista fantástica, com um traçado soberbo, infraestruturas de topo. Terceiro, os fãs adoraram a pista. O carrossel português merece estar no calendário e sabemos que não é por falta de qualidade que não ganhamos um lugar no Grande Circo… falta-nos a carteira. Mas se esta maldita pandemia pode ser vista com algum positivismo, certamente que o facto de podermos voltar a ver a F1 em solo nacional é um deles.

E se a F1 quiser outras pistas? Os traçados com Grau 2 são os que mais facilmente poderão ser opção, sendo que Zandvoort, que vai receber a F1 este ano, se tudo correr bem, ainda aparece apenas com Grau 2. A lista é extensa e deixamos aqui para o leitor ver e… escolher qual a opção mais interesante: