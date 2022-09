F1: Que novidades tratará o mercado este fim de semana? | AutoSport

O mercado de pilotos continua movimentado. Além da novela Oscar Piastri, há vários nomes em circulação que poderão mudar de equipa em 2023.

A Alpine continua atenta ao mercado, pois sabe que mesmo que vença a batalha legal contra a McLaren, Piastri dificilmente irá pilotar pela equipa francesa. Assim, olha para o regresso de Daniel Ricciardo como opção, mas outro nome começa a ser veiculado e Pierre Gasly é agora também hipótese para o lugar deixado vago por Fernando Alonso. Mick Schumacher, que ficará livre do seu contrato com a Ferrari no final do ano, estará também na luta pelo lugar mais apetecível nesta altura, com a Alpine a dar sinais positivos nas últimas corridas. Para colmatar a possível saída de Gasly, a Alpha Tauri poderá olhar para Colton Herta, um rumor que ganha mais força e que surpreende, olhando para a qualidade dos jovens da Red Bull na F2.

A Williams ainda pondera substituir Nicholas Latifi e avalia todas as hipóteses enquanto a Alfa Romeo deverá manter a dupla para a próxima época. Do lado da Haas, Schumacher poderá estar de saída e Antonio Giovinazzi pode ser o escolhido. Mas o jogo das cadeiras ainda continua e neste fim de semana poderemos ver mais desenvolvimentos. A ação fora de pista promete ser tão ou mais interessante que a ação em pista.