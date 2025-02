F1: Que futuro para o GP do México?

O Grande Prémio do México enfrenta um futuro incerto para além de 2025, com preocupações crescentes sobre a sua viabilidade após a saída de Sergio Perez da Fórmula 1. O evento tem prosperado desde o seu regresso em 2015, atraindo multidões recorde, em grande parte alimentadas pelo apoio apaixonado a Perez. Em 2023, estiveram presentes mais de 404.958 fãs, muitos deles para aplaudir o seu herói local.

No entanto, com a saída de Pérez da F1, o promotor do evento Alejandro Soberon admite que a sua ausência poderá ter um impacto significativo na assistência. Embora Soberon continue esperançado de que o espetáculo da corrida e o forte envolvimento dos fãs possam manter o interesse, reconhece o desafio de perder uma estrela local.

O contrato do México expira em 2025, e com Las Vegas e Imola também a serem renovados – juntamente com a concorrência de países como África do Sul e Ruanda – garantir um lugar no calendário da F1 é mais competitivo do que nunca. Apesar dos esforços para prolongar o contrato, a Fórmula 1 pode procurar outro lugar se o interesse dos fãs diminuir.

Com 2025 a ser um ano crucial, o Grande Prémio do México tem de provar que pode prosperar sem Perez para garantir a sua sobrevivência no panorama cada vez mais globalizado do desporto.