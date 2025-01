F1: Que futuro para Jack Doohan, agora com Franco Colapinto na Alpine?

A F1 tem visto várias trocas de pilotos a meio da época nas últimas temporadas e já há um forte candidato à saída, mesmo que a época esteja ainda longe de começar.

Franco Colapinto acertou um contrato com a Alpine para assumir o lugar de piloto de reserva e os rumores sobre a permanência de Jack Doohan intensificaram-se. Aparentemente, Doohan não tem deslumbrado a estrutura da Alpine com as suas prestações e Flavio Briatore já terá tratado de preparar um Plano B, caso o australiano não mostre sinais de progressão.

Colapinto, que deixou excelentes impressões nas corridas que fez com a Williams em 2024, terá enchido as medidas a Flavio Briatore que cedo se interessou pelo talento argentino. Mas nessa fase, já Doohan tinha contrato assinado com a Alpine. Mas Briatore deverá ter outras ideias e, por isso, contratou Colapinto para reserva. É um piloto de reserva que vai colocar muita pressão em Doohan.

O australiano terá ouvido os rumores que davam conta de uma potencial saída, para dar lugar a Colapinto, ainda antes do fim da época 2024. A contratação de Colapinto vem aumentar mais a pressão, do jovem piloto australiano e filho da lenda do MotoGP Mick Doohan.

Membro da Alpine Academy desde 2022 e antigo piloto da Red Bull Junior Team, Doohan foi piloto de reserva da Alpine em 2023 e 2024. Ele fez a sua estreia na F1 no Grande Prémio de Abu Dhabi de 2024 e substituirá Esteban Ocon em 2025, fazendo parceria com Pierre Gasly. Torna-se o primeiro piloto da Alpine Academy a garantir um lugar a tempo inteiro na F1 desde Romain Grosjean em 2009.