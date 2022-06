F1: Que futuro para Daniel Ricciardo na McLaren? (Sondagem) | AutoSport

Daniel Ricciardo entrou na McLaren na esperança de se juntar a uma equipa que lhe permitisse lutar por vitórias a curto prazo e títulos a médio prazo. Mas a realidade tem sido mais sombria. O australiano não tem conseguido mostrar o que fez dele um dos melhores pilotos da grelha e parece perdido. Está muito longe do rendimento de Lando Norris e Zak Brown já lançou o aviso… se não melhorar a sua presença não é garantida.

A McLaren parece estar a fazer tudo o que pode para dar as ferramentas ao #3 para mostrar o que todos esperam dele. O próprio Ricciardo disse no ano passado que o apoio da equipa foi fundamental. Mas os resultados deste ano são iguais aos do ano passado. Piores até, pois Ricciardo não consegue ter o mesmo andamento de Norris e ambos enfrentam uma máquina nova. Ricciardo teve o azar do seu lado e perder a segunda semana de testes devido à COVID custou caro, mas nesta fase, Ricciardo deveria estar bem mais próximo de Norris.

Assim, é normal que as dúvidas se adensem e que a saída do australiano seja cada vez mais equacionada. Queremos saber o que acha da situação de Ricciardo? Deve o piloto ser afastado da McLaren ou ser mantido até ao final do seu contrato? E a ser afastado, quem deverá ser o seu substituto? Deixamos apenas alguns nomes (os mais referidos ultimamente) mas pode dar a sua opinião na caixa de comentários.

