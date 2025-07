F1: Que futuro para a Alpine com a instabilidade na Renault?

A equipa Alpine da Fórmula 1 enfrenta um clima de incerteza antes do Grande Prémio da Bélgica, devido à instabilidade financeira da Renault e a mudanças na sua liderança. A recente demissão do CEO Luca de Meo, aliada a resultados financeiros desastrosos — com ações da Renault a caírem quase 20% e um fluxo de caixa muito abaixo das expectativas — levanta preocupações sobre o futuro da equipa na F1.

As ações da Renault caíram fortemente desde 16 de julho, com uma desvalorização de 18,47% nesse dia, após a empresa ter revisto em baixa a sua margem de lucro operacional para 2025. No acumulado do ano, os títulos já recuaram 29,03%. Apesar de não estar exposta às tarifas impostas pelos EUA, a Renault enfrenta dificuldades nos seus principais mercados — França e China — o que tem afetado a confiança dos investidores.

A empresa prevê agora uma margem operacional de 6,5%, abaixo dos 7% inicialmente esperados, e reduziu também a estimativa de free cash-flow para entre mil milhões e 1,5 mil milhões de euros, face aos 2 mil milhões anteriormente projetados. Como consequência, o Deutsche Bank baixou o preço-alvo das ações da Renault de 55 para 44 euros.

Desde 15 de julho, a liderança está a cargo de Duncan Minto, diretor financeiro, em regime interino. A Renault divulgará os resultados do primeiro semestre no dia 31 de julho.

Com um novo CEO interino nomeado e a busca por um substituto permanente em curso, cresce a pressão para cortar investimentos considerados não essenciais. A Alpine, sendo um projeto caro e fora do núcleo do negócio da Renault, pode ser considerada negociável, especialmente com o interesse de vários grupos em adquirir equipas de F1, agora extremamente valorizadas.

Não é a primeira vez que o cenário da venda da equipa é referido, mas, olhando às dificuldades da casa-mãe e os recentes resultados da equipa, que agora vai passar a usar motores Mercedes, não é descabido que a venda acabe por acontecer. Este é um cenário preocupante, pois, apesar do motorsport estar saudável e vibrante, a instabilidade na indústria automóvel é crescente. Não seria a primeira vez que as marcas abandonariam os investimentos feitos no desporto para salvaguardar o negócio ou até mesmo por uma questão de imagem, pois corridas e medidas de contenção de custos (que passam quase sempre por despedimentos) não andam de mão dada. Para já os investimentos parecem sólidos mas este caso deve ser um aviso que este oásis que se vive, especialmente na F1 e no WEC depende sempre das marcas e das vontades dos seus líderes e que tudo pode mudar depressa.