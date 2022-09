F1: Que equipa se segue para Daniel Ricciardo? (Sondagem) | AutoSport

O mercado de pilotos tem fervilhado com novidades e a cada semana chegam novos elementos que trazem ainda mais incerteza na formação da grelha de 2023. Mas há um piloto que parece afastado de todas estas novidades… Daniel Ricciardo.

O piloto australiano está de saída da McLaren e tem agora de encontrar um caminho para a sua carreira, mas tal parece difícil nesta fase com as potenciais vagas a serem associadas a outros pilotos. Pierre Gasly parece ser o candidato mais forte para a Alpine, Nico Hulkenberg ganhou força na Haas, Nyck de Vries é agora uma espécie de joker que pode ir para vários destinos. Mas o nome Ricciardo parece estar afastado destas cogitações.

Ricciardo é ainda uma opção muito válida para as equipas que procuram pilotos, mas o seu valor caiu em flecha e agora Ricciardo olhado de lado, tendo em conta as prestações que tem tido na McLaren.

“O Daniel tem sido um personagem fantástico para o nosso desporto, efervescente e sempre a sorrir, mas algo correu mal. Não só no seu ritmo na McLaren, mas também na sua estratégia para se meter num carro de competição. Cada chefe de equipa estará a olhar para ele e todos, cada equipa, estarão a perguntar: para onde foi o ritmo? Estará a voltar? E esse é o grande ponto de interrogação. Não sabemos”, disse Damon Hill. Assim, mesmo que haja vagas, a vida de Ricciardo complica-se a cada corrida com prestações abaixo do pretendido.

No caso da Alpine, a escolha Gasly faz sentido quer a nível desportivo, quer a nível de marketing, com um piloto francês a ingressar numa estrutura francesa. Ricciardo regressaria a uma casa que já conhece, mas que agora é muito diferente e que talvez não queira o australiano. A Williams deverá trocar Nicholas Latifi e Ricciardo poderia ser uma boa opção, mas Nyck de Vries entrou na equação e é agora associado à equipa de Grove, assim como à Alpha Tauri. Do lado da Haas, Mick Schumacher parece estar de saída e Hulkenberg foi referido, mas os último rumores apontam para Ricciardo. Do lado da Alfa, não parece que Zhou, olhando ao bom trabalho que tem feito, tenha o lugar em risco.

Assim, olhando para os rumores mais recentes, Ricciardo tem apenas a Haas como uma possibilidade mais forte, mas nem essa é garantida. A hipótese de um ano sabático está também em cima da mesa, mas do que já vimos vários casos em que os anos sabáticos se prolongaram até que o regresso nunca mais aconteceu.

Que equipa deverá ser a próxima estrutura de Ricciardo? Ou será o ano sabático a opção mais forte nesta altura?

