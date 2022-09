F1: Que equipa se segue para Daniel Ricciardo? (Sondagem) – Resultados | AutoSport

O mercado de pilotos tem fervilhado com novidades e a cada semana chegam novos elementos que trazem ainda mais incerteza na formação da grelha de 2023. Mas há um piloto que parece afastado de todas estas novidades… Daniel Ricciardo.

O piloto australiano está de saída da McLaren e tem agora de encontrar um caminho para a sua carreira, mas tal parece difícil nesta fase com as potenciais vagas a serem associadas a outros pilotos. Pierre Gasly parece ser o candidato mais forte para a Alpine, Nico Hulkenberg ganhou força na Haas, Nyck de Vries é agora uma espécie de joker que pode ir para vários destinos. Mas o nome Ricciardo parece estar afastado destas cogitações.

Ricciardo é ainda uma opção muito válida para as equipas que procuram pilotos, mas o seu valor caiu em flecha e agora Ricciardo é olhado de lado, tendo em conta as prestações que tem tido na McLaren.

“O Daniel tem sido um personagem fantástico para o nosso desporto, efervescente e sempre a sorrir, mas algo correu mal. Não só no seu ritmo na McLaren, mas também na sua estratégia para se meter num carro de competição. Cada chefe de equipa estará a olhar para ele e todos, cada equipa, estarão a perguntar: para onde foi o ritmo? Estará a voltar? E esse é o grande ponto de interrogação. Não sabemos”, disse Damon Hill. Assim, mesmo que haja vagas, a vida de Ricciardo complica-se a cada corrida com prestações abaixo do pretendido.

No caso da Alpine, a escolha Gasly faz sentido quer a nível desportivo, quer a nível de marketing, com um piloto francês a ingressar numa estrutura francesa. Ricciardo regressaria a uma casa que já conhece, mas que agora é muito diferente e que talvez não queira o australiano. A Williams deverá trocar Nicholas Latifi e Ricciardo poderia ser uma boa opção, mas Nyck de Vries entrou na equação e é agora associado à equipa de Grove, assim como à Alpha Tauri. Do lado da Haas, Mick Schumacher parece estar de saída e Hulkenberg foi referido, mas os últimos rumores apontam para Ricciardo. Do lado da Alfa, não parece que Zhou, olhando para o bom trabalho que tem feito, tenha o lugar em risco.

Assim, olhando para os rumores mais recentes, Ricciardo tem apenas a Haas como uma possibilidade mais forte, mas nem essa é garantida. A hipótese de um ano sabático está também em cima da mesa, mas do que já vimos vários casos em que os anos sabáticos se prolongaram até que o regresso nunca mais aconteceu.

Que equipa deverá ser a próxima estrutura de Ricciardo? Ou será o ano sabático a opção mais forte nesta altura?

Segundo os leitores do AutoSport, Daniel Ricciardo não estará na grelha de 2023. O piloto australiano parece cada vez mais longe do radar das equipas que procuram pilotos para a próxima época e segundo a votação, a maioria dos nossos leitores consideram que Ricciardo vai ficar de fora na próxima época.

52.8% dos leitores que votaram acreditam que Ricciardo vai ficar de fora da F1 em 2023, enquanto 15.2% acreditam que o australiano vai assinar pela Alpine. 14.5% olham para a Haas como a melhor opção para o australiano,12.9% votaram na Alpine e apenas 4.7% voltaram na Alfa Romeo.

VOX POP

Pity

Não vou opinar sobre o futuro do Ricciardo, mas vê-lo preterido pelo Hulkenberg, não faz sentido nenhum para mim. Depois da explicação do Nuno Pinto sobre as particularidades do carro da McLaren, que justificarão, em parte, as dificuldades do australiano, acho que ele merece uma derradeira oportunidade numa das vagas existentes. Fazer um ano sabático é dizer adeus definitivo à F1 ou, como aconteceu ao Hulkenberg nestes últimos anos, tornar-se “piloto a dias”, um tapa buracos.

dannyricfanclub



Apesar de o meu nickname poder fazer pensar que tenho aversão ao «Danny Ric» (só o uso para irritar os trolls que estão sempre a papaguear «2014»), o homem Daniel Joseph Ricciardo merece-me simpatia. Não (só) pelo sorriso e pelas brincadeiras, mas sobretudo pelas suas tomadas de posição públicas, que são o que me interessa conhecer da vida pessoal de um piloto. É raro ler uma opinião do Ricciardo sobre assuntos do universo da F1 com a qual não concorde. Assim de repente vem-me à mente o ultraje dele por causa da repetição ad nauseam das imagens do acidente do Romain Grosjean no último GP de 2020, com o qual não podia estar mais de acordo. Tenho-o em boa conta.

Como piloto não é bem assim. Ele ganhou a fama que tinha num meio profundamente hostil ao Vettel por ter batido este último em 2014, mas o seu desempenho nesse ano foi ilusório: nem reflectiu as qualidades do Ricciardo nem diminuiu a reputação do Vettel (quem foi para a Ferrari em 2015 foi o Seb, não o Danny Ric!). Aliás, se houve algo que ficou exposto na comparação entre colegas de equipa, foi a falta de flexibilidade e adaptação do Ricciardo. A comparação entre este e o Lando Norris chega a ser humilhante para um piloto que alguns (talvez depois de ingerir cogumelos alucinogéneos…) designavam como futuro campeão do mundo. O Ricciardo é um bom piloto – não pode haver dúvidas sobre isto -, mas não está exactamente no mesmo patamar que os campeões do mundo que integram a grelha este ano. Nunca esteve. E está a prejudicar a McLaren, que no ano passado perdeu o 3.º lugar nos construtores por causa dele.

O futuro? Ou vê a carreira definhar numa equipa menor ou sai da F1 e vai para os USA ou para os Supercars. Lembro-me de ele ter manifestado interesse em experimentar a NASCAR numa entrevista há uns anos. E estas devem ser as únicas opções. O mais provável é ele ter perdido o comboio da F1, porque qualquer chefe de equipa terá reservas em contratar um piloto que não soube adaptar-se a um carro em quase duas épocas: se não o fez durante esse tempo, não o vai fazer no futuro.

Dito isto, subscrevo o que a Pity diz sobre a (aliás altamente improvável) substituição do Ricciardo pelo pastelão do Nico Hülkenberg. Dizer que tal seria um passo atrás é um eufemismo: só se for o passo de um gigante, mas um daqueles mesmo enormes, como os titãs da mitologia grega.