F1: Que equipa lucrou mais com as trocas de líder? – Resultados | AutoSport

A semana passada foi recheada de novidades, com várias mudanças na liderança de quatro equipas da F1.

Mattia Binotto já tinha anunciado a sua saída da equipa e falta ser anunciado o seu substituto, escolha que acabou por recair em Frédéric Vasseur. O francês assume a vaga de Binotto na esperança de ter mais sucesso, sabendo que tem agora um cenário um pouco mais animador do que era há relativamente pouco tempo.

Vasseur saiu da Sauber e a equipa suíça, já com influência da Audi, contratou Andreas Seidl para o seu CEO, uma posição diferente da que ocupava na McLaren. Ainda não é conhecido o novo diretor-desportivo da equipa suíça, mas a entrada de Seidl foi uma jogada importante no futuro da estrutura helvética.

Para o lugar de Seidl na McLaren entrou Andrea Stella, italiano já inserido na equipa desde 2015, aquando da entrada de Fernando Alonso e que foi subindo na estrutura até chegar a líder da equipa de F1.

Por fim, a saída de Jost Capito da Williams, acompanhado por FX Demaison, diretor técnico da equipa de Grove, com o alemão a sair dois anos após ter assumido a liderança da equipa britânica.

São muitas mudanças e o que queremos saber é que opinião os leitores AutoSport têm destas trocas. Quem ficou a ganhar e quem perdeu? Será que estas mudanças foram positivas ou negativas?

Segundo os leitores do AutoSport consideram que a Sauber foi a equipa que mais lucrou com a entrada de Andreas Seidl, o que mostra que o alemão convence com o trabalho que desenvolveu na McLaren. Foi mesmo a McLaren a menos votada quando questionamos qual foi a equipa que mais lucrou com estas mudanças. Já a opinião sobre a escolha da Ferrari não é unânime e apenas 22% dos leitores que votaram pensam que a Ferrari ficou a ganhar com a entrada de Frédéric Vasseur.

Na votação em que questionamos especificamente o caso da Ferrari 59.7% consideram que a Ferrari fez bem em apostar em Vasseur, com 40% a mostrarem pouca confiança no francês.

No caso da Sauber a entrada de Seidl convenceu 84.7% dos leitores que votaram.

No caso da Williams, com a saída de Jost Capito, quase 70% dos leitores que votaram consideram que a equipa fez mal em deixar sair o alemão.