F1: que efeito podem ter os novos pneus? | AutoSport

Os novos pneus Pirelli de 18 polegadas são uma novidade muito importante na F1 de 2022, já que possuem características muito diferentes das rodas de 13 polegadas do ano passado. Os novos Pirelli parecem poder permitir que os pilotos forcem mais o andamento, durante mais tempo, sem tanto sobreaquecimento e degradação.

Há menos massa (borracha) para regular a temperatura e também há um flanco mais pequeno, o que por outro lado também significa que há menos absorção de choque do próprio pneu.

Sendo os pneus as únicas partes dos carros em contacto com a pista, sempre foram um diferencial de desempenho crucial, e é provável que seja necessária uma filosofia totalmente nova para tirar o máximo partido dos compostos de 18 polegadas, abrindo oportunidades para que todas as equipas possam acertar ou errar.

Daí se estar a falar tanto de suspensões, push-rod, pull-rod, que são basicamente filosofias de como os engenheiros de cada equipa veem a questão. Sendo certo que vai haver filosofias diferentes, quais se sairão mehor?

Dantes, muito do amortecimento era feito pelos pneus, agora as suspensões terão muito mais trabalho. Em teoria, isto resultará em carros com uma direção mais “direta” e a afinação pode até tornar-se menos difícil. No entanto, importa referir que as novas rodas são maiores pelo ainda há “muita borracha” nas paredes laterais dos pneus (mais do que nas habituais rodas de 18 polegadas), o que facilitou um pouco a tarefa aos engenheiros.

As “tampas” nas rodas estão de volta (como efeitos aerodinâmicos e poderão ser usados com iluminação específica para dar informações durante a corrida) e teremos uma pequena asa por cima de cada uma das rodas dianteiras para controlo de ar sujo provocado pelos pneus.