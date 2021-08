F1: Que diferenças para as categorias de iniciação? | AutoSport

A F1 é o topo do desporto motorizado, com as melhores equipas, melhores carros e melhores pilotos. Os jovens que militam nas categorias de iniciação sonham um dia entrar na F1 e as equipas olham frequentemente para a F2 e F3 para ver que talentos estão a despontar.

Mas que diferenças temos entre a F1 e as restantes categorias de iniciação. Normalmente este tipo de comparação é feito entre carros de campeonatos completamente diferentes, mas neste vídeo do canal Youtube Chain Bear, entendemos como é feita a progressão ao longo das categorias todas, começando pela W-Series e acabando na F1, com Red Bull Ring como referencia, pista que já recebeu estes campeonatos.