F1: Que corrida pode dar o AIA? “Vai ser uma experiência única…”

Que corrida pode dar o AIA? Há muito que sabemos em Portugal, que no Algarve temos um circuito que poderá dar uma estupenda corrida de Fórmula 1. O exemplo do que escreveu Charlie Whiting no seu relatório, que resultou no Grau 1 do AIA, o que permite que os Fórmula 1 rodem nessas pistas: “esta pista merecia uma corrida de F1” é o melhor elogio que se pode fazer ao circuito, por isso desafiámos Paulo Pinheiro a dizer-nos, que corrida podemos ter no AIA? “Eu acho que vai ser um dia fenomenal, porque ver um Fórmula 1 andar no Autódromo do Algarve, numa pista destas, pela simulação que nós vimos dos tempos por volta, e da velocidade nas curvas, há um ou dois pontos que a mim me deixam estarrecido, eles fazem a última curva a fundo a 290 Km/h, fazem a primeira curva rápida a seguir à Torre VIP a 280 Km/h, eu com o meu Porsche faço a 160 Km/h a rezar a todos os santinhos. É inimaginável como é que se consegue curvar ali a 280 Km/h e travar para a curva a seguir. Portanto eu acho que ver um F1 ao vivo aqui a andar em modo de qualificação, deve ser fenomenal, portanto eu acho que para toda a gente, para o público, para os pilotos, equipas, ver aqui um F1 vai ser uma experiência única. O nosso objetivo é que os pilotos fiquem tão entusiasmados com esta pista que queiram cá voltar. É mesmo aí que estamos a por as fichas todas”