F1: Que Circuito poderá sair para dar lugar a Portimão?

A potencial entrada de Portugal no calendário da F1 levanta uma questão: Se a F1 mantiver 24 provas por ano, que vagas existem para o Autódromo Internacional do Algarve?

O panorama contratual atual da F1 combina acordos de curta, média e longa duração, refletindo a estratégia de preservar eventos históricos, explorar novos mercados e, em alguns casos, implementar modelos de rotação entre circuitos.

O Grande Prémio da Emília-Romanha, em Imola, disputou este ano a última corrida ao abrigo do contrato vigente, que termina em 2025, embora exista a possibilidade de renovação. Las Vegas, que regressou em 2023 com um traçado urbano pela famosa Strip, também tem contrato até 2025, mas existem planos para prolongá-lo por mais uma década.

Entre os eventos confirmados até 2026 estão Baku, Austin e Barcelona — este último mudará para Madrid a partir desse ano —, assim como Zandvoort, que se despedirá do campeonato, citando razões financeiras.

Singapura e México asseguraram a sua continuidade até 2028, enquanto Suzuka estendeu até 2029. O Brasil, a Áustria, Abu Dhabi, a Arábia Saudita e a China garantiram a sua presença até 2030. O Canadá, Monza, Mónaco e Spa-Francorchamps — este último num regime de rotação — têm acordos até 2031.

No horizonte um pouco mais distante, o Hungaroring e o GP do Qatar estão garantidos até 2032. Silverstone prolongou o seu compromisso até 2034, mantendo-se como referência histórica desde que recebeu a primeira corrida do campeonato, em 1950.

No topo da longevidade contratual surge o Bahrein, com acordo até 2036, seguido da Austrália, que assegurou a realização da prova até 2037 e voltará a abrir a temporada em várias ocasiões. O recorde absoluto pertence a Miami, que, após extensão assinada em maio de 2025, permanecerá no calendário até 2041, marcando um compromisso sem precedentes na história da Fórmula 1.

Grande Prémio Contrato até ao final de

Grande Prémio da Emília-Romanha 2025

Grande Prémio de Las Vegas 2025

Grande Prémio dos Países Baixos 2026

Grande Prémio do Azerbaijão 2026

Grande Prémio dos Estados Unidos 2026

Grande Prémio de Singapura 2028

Grande Prémio do México 2028

Grande Prémio do Japão 2029

Grande Prémio do Brasil 2030

Grande Prémio de Abu Dhabi 2030

Grande Prémio da Arábia Saudita 2030

Grande Prémio da Áustria 2030

Grande Prémio da China 2030

Grande Prémio de Itália 2031

Grande Prémio da Bélgica 2031

Grande Prémio do Canadá 2031

Grande Prémio do Mónaco 2031

Grande Prémio do Qatar 2032

Grande Prémio da Hungria 2032

Grande Prémio da Grã-Bretanha 2034

Grande Prémio de Espanha (Barcelona/Madrid) 2035

Grande Prémio do Bahrein 2036

Grande Prémio da Austrália 2037

Grande Prémio de Miami 2041

Onde se pode encaixar Portugal?

Se a entrada acontecer em 2027, como anunciou o Primeiro-Ministro, as vagas mais prováveis surgem entre as provas com contratos a terminar: Países Baixos, Azerbaijão e Estados Unidos (Circuito das Américas). No entanto, o mercado norte-americano é estratégico para a F1 e o COTA deverá manter-se. O Azerbaijão consolidou-se como presença importante na região e também tem hipóteses de renovação.

O caso mais frágil parece ser Zandvoort. Apesar de muito procurado graças a Max Verstappen, enfrenta dificuldades financeiras e não conta com apoio governamental. Com custos que podem atingir 70 milhões de euros, os organizadores consideram insustentável manter o evento, abrindo potencialmente espaço para o regresso do Grande Prémio de Portugal. Outra hipótese é Imola, caso não haja renovação.

Concorrência e vantagens portuguesas

Portugal não é o único candidato: África do Sul e Tailândia também pretendem entrar no calendário, o que aumentará a disputa por vagas.

Entre os trunfos portugueses estão a meteorologia favorável, uma infraestrutura elogiada por pilotos e equipas, a experiência de organizar corridas em 2020 e 2021 — ambas em condições exigentes — e a reputação de eficiência das organizações nacionais. O Governo português já manifestou disponibilidade para investir, o que poderá ser decisivo.