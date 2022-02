F1: Que Aston Martin teremos em 2022? | AutoSport

O primeiro ano do regresso da Aston Martin à F1 foi longe de ser positivo, quer pela expectativa criada, quer pelo que a estrutura já nos tinha habituado a fazer. Mas o que esperar da Aston Martin em 2022?

A Aston Martin é ainda uma equipa em mudança. Ainda não tem os argumentos de uma equipa de topo, pois a reestruturação que está a implementar precisa de tempo para surtir efeito. Não nos podemos esquecer que em 2018, a equipa não era mais do que a modesta Force India, que fazia um trabalho estupendo com poucos recursos e desde então tem vivido num carrocel, com uma quase insolvência, uma compra por parte de Lawrence Stroll e duas épocas como Racing Point. Não se pode dizer que tenha sido três anos de muita estabilidade. Mesmo agora há ainda muitas mudanças a acontecer. Mais ainda, passar de pequena equipa privada para equipa oficial de uma marca reconhecida em todo o mundo é uma mudança deveras difícil de fazer em pouco tempo.

Apesar destes altos e baixos todos, a equipa conseguiu fazer o que sempre fez… muito com pouco. Como Racing Point conseguiu vencer em 2020 e acabar em quarto lugar, um feito tremendo que foi olhado de lado pelo facto da equipa ter copiado o conceito da Mercedes. Muitos apontaram o dedo à estrutura de Silverstone e levantaram suspeitas sobre uma suposta ajuda da Mercedes. No final, a FIA não encontrou provas que ligassem a Mercedes à Racing Point e o “Mercedes rosa” foi conquistando bons resultados graças a Sergio Pérez. Com a chegada de 2021 e a mudança para a Aston Martin, esperava-se uma época pelo menos do mesmo calibre de 2020, ainda para mais com a chegada do campeão Sebastian Vettel. No entanto, a mudança regulamentar atirou a equipa para a segunda metade da tabela, apesar de ter conquistado aqui e ali resultados notáveis. De um momento para o outro, a respeitada estrutura de Silverstone pareceu perder crédito. Primeiro pelo caso da “cópia” e depois pelos resultados negativos, a que se juntou a pressão interna de Lawrence Stroll, o novo patrão que tem investido largos milhões na equipa. Esquecemo-nos que esta equipa já fez pequenos milagres.

Fica a dúvida no ar. O que é esta Aston Martin? Uma equipa ainda perdida sem argumentos, ou um projeto interessante em construção, com uma base que merece respeito? A segunda opção será, talvez, a mais acertada. Há muitas mudanças na estrutura, nas chefias, nas instalações. Mas se a Aston Martin tiver como base a inteligência, a perspicácia e a eficiência que caraterizaram a Force India, a equipa pode ser um caso sério. A Force India sempre apresentou carros minimamente competentes, várias vezes capazes de se baterem com carros de estruturas mais fortes. Faltou sempre um pouco mais de fundos, um pouco mais de meios, mas nunca faltou astúcia para encontrar soluções. 2022 pode ser a prova dos nove. O ano em que a Aston mostra que é uma equipa completamente nova, ou se o espírito Force India se mantém, agora com mais recursos e com mais fundos. Se o departamento técnico, que foi um dos grandes responsáveis pelo (relativo) sucesso da Force, tiver sido mantido na sua maioria, se a base da equipa for, como se espera, a mesma, a Aston Martin pode surpreender este ano, já longe dos casos das cópias. A Force India soube sempre percorrer o seu caminho, umas vezes melhor, outras pior. Talvez 2021 tenha sido o ano 0, e 2022 seja o ano em que começamos a ver um pouco mais do que nos reserva a Aston Martin.