F1: Quatro Unidades motrizes é suficiente para Frédéric Vasseur

A questão do número de unidades motrizes já foi muito mais polémica. Não há muito tempo, considerava-se que apenas três unidades motrizes era pouco para a exigência. Com o alargamento do calendário, o número subiu para quatro.

Com o maior calendário de sempre da F1 veio ainda mais exigência, mas os motores têm se revelado fiáveis. Frédéric Vasseur, acredita que o limite de quatro unidades motrizes por carro, por temporada, ainda está no nível certo.

“Penso que cada caso é diferente, mas se olharmos agora, estamos na 18ª corrida e não tenho a certeza quantos pilotos sofreram uma penalização apenas pelo conforto [número de unidades motrizes] ou por interesse no desempenho para o futuro”, disse Vasseur. “Estamos todos no nosso caminho para fazer a época com quatro motores. Talvez não o consigamos, mas é o limite certo.”

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA