F1: Quatro rivalidades a ter em conta em 2021

No desporto motorizado as rivalidades fazem parte do programa e na Fórmula 1 isso não é diferente. Em 2021, temos mudanças de pilotos, chegada de ‘novas equipas’ e por isso olhamos para qautro rivalidades a ter em conta este ano.

Verstappen X Hamilton

Esta será a mais óbvia. Em 2020, Max Verstappen colocou o RB16 na mira dos Mercedes, apesar de não ter conseguido derrotar a supremacia de Hamilton/Mercedes. Mas, um ano de desenvolvimento por parte do holandês poderá fazer diferença. A saída da Honda no final de 2021 também pode ter influência, com o construtor japonês a colocar todas as suas fichas no motor deste ano. Por fim, a chegada de Sergio Pérez promete mais luta a Verstappen, e com isso, elevar o nível do holandês. Será o suficiente para derrotar Hamilton?

Verstappen X Pérez

Em 2021 Verstappen recebe um companheiro de equipa novo. O holandês vai fazer dupla com Sergio Pérez. O mexicano, veterano de 10 anos na Fórmula 1, vai ter a oportunidade de estar num carro da frente e com certeza não vai fazer a vida fácil ao piloto holandês. Após vencer pela primeira vez em 2020, no Grande Prémio do Sakhir, Pérez chega à RBR conotado como um piloto que faz muito com pouco. Agora que tem um dos melhores carros na grelha, vai querer incomodar e a batalha com Verstappen vai, com certeza, ser interessante.

Schumacher X Mazepin

Da luta pelo título, passamos para a luta entre dois estreantes. Mick Schumahcer e Nikita Mazepin chegam da Fórmula 2 e vão estar a correr pela Haas na Fórmula 1. Schumacher é o atual campeão da série de suporte e é visto como um futuro piloto da Ferrari, fazendo até parte da Academia de Jovens Pilotos da marca italiana. Para além disso, a expetativa ao redor de Mick é grande, com o facto de ser filho de Michael Schumacher a pesar muito.

Já Nikita Mazepin não começou bem a sua estadia na Fórmula 1. Ainda não se virou um volante nesta temporada e o russo já se viu envolvido em polémica, após um vídeo que colocou nas suas redes sociais. Na Haas, faz dupla com Schumacher e o um dos objetivos do piloto russo será o de afastar o rótulo de piloto pagante e para tal terá de bater o seu colega de equipa primeiro.

Leclerc X Sainz

Em 2020 a Ferrari teve um queda de rendimento brutal em relação a 2019. Um SF1000 pouco competitivo fez com que Charles Leclerc e Sebastian Vettel não conseguissem vencer nenhuma corrida, apenas chegando ao pódio em três ocasiões. Para 2021, a entrada de Carlos Sainz, vindo da McLaren, é o grande atrativo. Sainz vem de uma excelente época em que terminou o campeonato de pilotos em sexto e levou a equipa britânica à terceira posição nos construtores.

Leclerc é tido como o futuro da Ferrari, estando ligado à equipa italiana até 2024. Neste momento, é evidente que o monegasco é agora o líder de equipa e é esse estatuto que Sainz quererá contestar. Conseguirá o espanhol contestar este estatuto e será que isso vai beneficiar a Ferrari. Esperamos para ver…

McLaren X Aston Martin X Alpine X Ferrari

Em 2020 a luta pela terceira posição do campeonato fez-se entre a Racing Point, McLaren e Renault, com a Ferrari de fora após não ter conseguido ter um carro competitivo. Para 2021, as expetativas dos adeptos devem estar altas, com quatro equipas, em principio, a lutarem para serem a melhor dos restantes.

Na McLaren, Daniel Ricciardo junta-se a Lando Norris, com a equipa de Woking extremamente motivada após a conquista da terceira posição nos construtores. A mudança para os motores Mercedes também traz ainda mais esperanças à equipa.

A Racing Point em 2021 é renomeada Aston Martin. A equipa britânica foi buscar Sebastian Vettel para fazer dupla com Lance Stroll. Depois de terem o terceiro melhor carro em 2020, e com poucas mudanças nos regulamentos para 2021, espera-se que o quatro vezes campeão do mundo consiga fazer a diferença e elevar a equipa a um novo patamar.

A Alpine junta-se à grelha. Não é uma nova equipa, mas sim, tal como a Aston Martin, uma renomeação. Sai o nome Renault para a chegada da Alpine. Com a chegada da Alpine também chega Fernando Alonso. Após ter saído do desporto no final de 2018, o campeão de 2005 e 2006 regressa à grelha e após inúmeros testes os adeptos estão ansiosos por voltar a ver o espanhol correr. A rivalidade com Esteban Ocon será algo a ter em conta, com a diferença de gerações como aperitivo.

Na Ferrari, como já vimos, Carlos Sainz junta-se a Charles Leclerc. Depois de um 2020 muito abaixo das expetativas, a equipa italiana quer certamente fazer melhor em 2021 e o seu chefe de equipa, Mattia Binotto, já vem dando pistas de que, pelo menos na parte do motor, as coisas estão bem encaminhadas para a Ferrari.