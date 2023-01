F1: Quantos pilotos têm pontos de penalização na sua Super licença? | AutoSport

Os pontos da Super licença foi um dos temas que deu que falar no final da época passada. O caso de Pierre Gasly mostrou as fragilidades de um sistema implementado para evitar abusos de pilotos, mas que também os coloca à beira de uma exclusão sem motivo aparente.

Gasly queixou-se dos critérios de aplicação de pontos de penalização da Super licença. O piloto francês não pode ser considerado dos mais agressivos e até é dos pilotos mais respeitadores nas lutas roda com roda. No entanto, os 10 pontos acumulados colocam-no a apenas dois pontos da exclusão por uma corrida. Gasly lamentou esse facto e pediu mudanças.

Qual o estado atual da grelha? Para já, apenas 3 pilotos começam o ano “a zeros”, uma vez que os pontos de penalização têm uma validade e vão caducando. Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Nyck de Vries (Williams) começam com zero pontos em 2023.

Ou seja, 17 pilotos têm pontos de penalização acumulados. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Lance Stroll são os três pilotos com mais pontos. Se do lado de Stroll vimos pelo menos um par de manobras de defesa demasiado agressivas e perigosas e de Ricciardo alguns erros comprometedores, Gasly em comparação não tem um episódio claramente perigoso. Mas a acumulação de pequenas infrações faz com que o piloto tenha de ter muito cuidado, pois terá de esperar até maio para ver alguns pontos caducarem. Eis a tabela, dos pontos de penalização em vigor (fonte autosport.com):