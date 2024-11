F1: Quanto vai pagar a Cadillac para entrar no campeonato

A General Motors (GM) deverá pagar uma taxa de anti-diluição de 450 milhões de dólares para entrar na Fórmula 1 em 2026, mais que o dobro da atual taxa de 200 milhões de dólares estabelecida pelas regras existentes.

Esta taxa pretende compensar as equipas atuais pela possível diluição do prémio em dinheiro quando uma nova equipa se junta à competição. Cerca de 63% da receita da Fórmula 1 é distribuída entre as equipas, mas esse valor será dividido entre 11, em vez de 10, quando a General Motors entrar na categoria com a sua marca Cadillac. Assim, este valor pago serve para compensar as equipas que vão receber menos do que inicialmente previsto.

A GM, em parceria com a TWG Global, entrará na F1 com a sua marca Cadillac e também deverá fornecer unidades motrizes. A decisão faz parte dos esforços contínuos da F1 para expandir o grid, especialmente no mercado dos Estados Unidos, e segue discussões com a FIA e a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1.

A Cadillac vai pagar mais do que os 200 milhões, valor estabelecido pelo atual Acordo de Concórdia. Como a entrada da equipa será feita em 2026, a Cadillac vai assinar o novo Acordo de Concórdia, que deverá ter uma taxa anti-diluição três vezes superior à atual.