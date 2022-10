F1: Quanto pesa a inovação da McLaren? | AutoSport

Foi anunciada hoje uma inovação que será implementada nos monolugares da McLaren nos treinos até ao final do ano. Um par de painéis dinâmicos que permitirão mostrar publicidade e alterar o que é mostrado segundo a vontade da equipa. Esta tecnologia está a ser desenvolvida e poderá ser implementada a tempo inteiro a breve trecho.

Este já é um projeto antigo que vem sendo desenvolvido pela Seamless Digital, uma subsidiária da Silverstone Paint Technology (SPT), responsável pelas tintas aplicadas na grande maioria dos carros de F1 da atualidade. O projeto vem desde os tempos da Manor, numa altura em que o CEO da SPT pensou numa solução que permitiria apresentar vários patrocinadores sem a necessidade de remover e recolocar autocolantes, numa equipa que tinha dificuldades em encontrar patrocinadores principais e em que os patrocinadores tinham uma presença algo pontual. A Manor, entretanto, acabou, mas a ideia continuou e a Seamless Digital foi desenvolvendo o produto, com o apoio da McLaren, que detém agora a exclusividade.

Mark Turner CEO da SPT explicou o que foi feito:

“Já trabalhamos com 70% da grelha, fornecendo pinturas de desempenho e revestimentos estéticos, por isso estamos sempre a procurar reduzir a massa ou melhorar o acabamento superficial”, disse Turner, citado pelo autosport.com. “Conhecemos bem o que é a procura de uma massa aceitável. Assim, desde os trabalhos de pintura mais pesados de 2021, que eram de mais de três quilos, estão agora reduzidos a cerca de 1000 gramas. Isso deu-nos o ponto de referência como a nossa métrica para o que parece ser o sucesso deste sistema. Assim, com o sistema [dinâmico] na McLaren, falamos de cerca de 200 gramas. Mas continuamos a iterar o design”.

A Seamless Digital também analisa o funcionamento do sistema em capacetes no futuro – onde os painéis podem ser muito menores.

“Nos capacetes são 16 gramas de massa total do sistema”, diz Turner. “Isso é apenas uma pequena percentagem do que o capacete leva em tinta – e isso inclui a cablagem e a eletrónica de controlo que produzimos internamente. O consumo de energia é também realmente baixo. E tudo isso pode ser integrado sem prejuízo para a aerodinâmica. Os painéis também tiveram de ser alimentados para não consumirem indevidamente nada do carro.”

“Poderíamos ter painéis de 90cm por 50cm, mas não pensamos que essa seja uma forma eficiente de fazer as coisas. Por isso, não prevemos ter grandes áreas como uma tampa de motor repleta de painéis. Mas o que se quer fazer é ver como se integra isto sem problemas na pintura, tê-la como parte da pintura, e analisar onde é que ela é melhor aplicada numa perspetiva de desempenho.”

McLaren are finding innovative way to display their ever-growing list of sponsors on the car.



Their latest one is a two-display system around the cockpit, that dynamically changes branding.



-Weight is not an issue as entire device is less than 200g#F1 #USGP #TracingInsights https://t.co/ft0HVyaKBz pic.twitter.com/7IgiYxo31s