F1: Quando terminam os contratos com os atuais circuitos do calendário? | AutoSport

Com o arranque das obras para modernizar o circuito de Monza – realizou-se hoje a cerimónia oficial – os italianos tentam manter duas provas no calendário da Fórmula 1, apesar de todo o interesse que existe em torno da competição. São muitos os promotores que querem receber o mundial e alguns com argumentos muito fortes ou bolsos muito fundos.

Em Espanha, Madrid quer organizar um Grande Prémio num traçado citadino, deixando de parte o circuito permanente de Jarama – a norte da capital – mas ainda não é uma realidade, porque o processo não está a ser bem conduzido, segundo Carmelo Sanz de Barros. Mesmo que assim seja, o Circuito de Barcelona-Catalunha tem acordo com a Fórmula 1 até ao final de 2026.

Mais pressionado para manter o seu lugar no calendário, como tem acontecido nos últimos anos, continua a Spa-Francorchamps, mesmo que os contratos de Suzuka e Silverstone estejam mais perto do final, sem confirmação de qualquer renovação. São duas provas emblemáticas para a competição: a primeira continua a ser a ‘casa’ da Honda, que se manterá na F1 após 2026 e consegue sempre apresentar uma multidão em cada GP; o segundo circuito é o berço da própria competição mundial e não fazia sentido não organizar uma prova no Reino Unido, onde a maior parte das equipas têm a sua sede, ou procurar outro circuito para substituir Silverstone.

A terminar em 2025, o contrato com Spa-Francorchamps pode ser mais difícil de renovar, pelo menos com corridas anuais. É muito falado para ser um traçado que pode receber a F1 de dois em dois anos.

Os circuitos com contratos mais longos são o Barém e a Austrália, mas o traçado citadino de Las Vegas, que se estreou este ano no calendário, deverá receber a competição durante mais 10 anos depois de terminar o atual acordo comercial. 2025 é ainda, oficialmente, a data final de contrato – depois de três provas organizadas – mas há um plano para a renovação a longo prazo.

Confira a tabela seguinte:

GP Circuito Final de contrato Japão Suzuka 2024 Grã-Bretanha Silverstone 2024 Bélgica Spa-Francorchamps 2025 Mónaco Monte Carlo 2025 Itália Monza 2025 México Hermanos Rodriguez 2025 Itália Imola 2025 Países Baixos Zandvoort 2025 China Xangai 2025 EUA Las Vegas 2025 (plano para se manter durante mais 10 anos) Azerbaijão Baku 2026 EUA COtA, Austin 2026 Espanha Barcelona 2026 Singapura Marina Bay 2028 Áustria Red Bull Ring 2030 Brasil Interlagos 2030 Abu Dhabi Yas Marina 2030 Arábia Saudita Jidá e futuro circuito de Qiddiya 2030 Canadá Montreal 2031 EUA Miami 2031 Hungria Hungaroring 2032 Catar Lusail 2032 Barém Sakhir 2036 Austrália Albert Park 2037

