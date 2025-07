F1, Quando Alan Permane gritou a Raikkonen “sai do #$%&$!” da frente”

O dia em que Alan Permane, o novo líder dos Racing Bulls, mandou Kimi Raikkonen “sai do c…. da frente”.

Foi há 12 anos, no Grande Prémio da Índia, quando o na altura Chefe de Engenharia da Lotus, gritou na rádio para Kimi Raikkonen a ‘famosa’ frase.

Contamos como tudo aconteceu…

Quando um piloto arranca do 17º lugar da grelha e termina a corrida no pódio, está à vista que tem andamento para mais. Foi isso que Romain Grosjean conseguiu na Índia, depois de um excesso de otimismo da equipa na qualificação – que acreditava poder passar ao Q2 usando apenas pneus mais duros no Q1 – ter dado resultados catastróficos.

O francês nunca teria andamento para incomodar Sebastian Vettel, mas poderia ter dado luta a Webber antes de este ser forçado a abandonar, caso tivesse arrancado de uma posição normal da grelha. Assim, com apenas uma troca de pneus à 13ª volta, Grosjean fez uma recuperação impressionante, que só esteve em risco quando Raikkonen – já com os pneus nas lonas – resistiu demais na 56ª volta e os dois E21 se tocaram na saída da Curva Quatro.

O francês não apreciou a manobra, “pois isso permitiu ao Felipe Massa aproximar-se muito de mim, mas cheguei ao pódio e isso é que interessa. Não teria apostado um centavo neste resultado, depois da qualificação”.

Já Raikkonen acabou por mudar de estratégia a meio da corrida, quando percebeu que não conseguia superar Hülkenberg na pista, “mas tinha parado um pouco cedo para isso e já sabia que iria sofrer nas últimas voltas. Fiz as primeiras 20 voltas quase sem travões, o que não me ajudou no meio do grupo, mas quando estava sozinho tinha um bom ritmo. Com o Romain não se passou nada de especial – trato-o como qualquer outro piloto e não tenho de lhe fazer favores. Mas, no final, a equipa teve o resultado que queria”.

Se Raikkonen estava aborrecido com a equipa, o inverso também era verdadeira, como nos disse na altura Alan Permane: “Fiquei desapontado com ele, mas não vou conseguir mudar o Kimi e ninguém o vai conseguir. Ele deveria ter sido suficientemente inteligente para saber que não tinha a menor hipótese de manter o Romain atrás de si e acabou por ajudar o Massa”.