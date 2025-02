F1: Quando a Williams “roubou” o patrocínio da Martini à Ferrari

Claire Williams revelou que a Ferrari ficou aborrecida quando a Williams assegurou um acordo de patrocínio com a Martini para a época de F1 de 2014, uma vez que a Ferrari também estava em conversações com a marca.

A Williams ofereceu à Martini mais liberdade criativa com a pintura do seu carro, permitindo-lhes trazer de volta as icónicas riscas da Martini, algo que a Ferrari não podia igualar devido à sua pintura fixa. A Ferrari ficou tão descontente que enviou uma carta à Martini.

Apesar disso, a Williams conseguiu um forte terceiro lugar no Campeonato de Construtores em 2014, ultrapassando a Ferrari. O desempenho da equipa melhorou antes de voltar a cair em 2018.

“Fiquei muito orgulhosa por ter conseguido esse contrato na altura, porque a Martini estava prestes a assinar um contrato com a Ferrari”, explicou no Claire Williams podcast What It Takes With Olly Fawcett. “A pintura da Ferrari é a pintura da Ferrari, e não se pode brincar com ela. Mas na Williams, oferecemos-lhes a pintura completa do nosso carro. Dissemos: ‘por que não trazem de volta as icónicas riscas Martini e as colocam no nosso carro? Olha, preparámos aqui o aspeto que poderia ter – não é fantástico?’”

“A Ferrari ficou furiosa porque pensou que lhe tínhamos roubado o patrocínio”, disse ela. “A Ferrari até escreveu uma carta à Martini a dizer: ‘Vamos ver-vos nos nossos espelhos retrovisores na próxima época, pois agora estão a patrocinar a Williams’. A Williams terminou em terceiro lugar nos Construtores, atrás da Mercedes e da Red Bull Racing, à frente da Ferrari”, contou Claire com orgulho.