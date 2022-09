F1: Qual será a escolha da Alpine para 2023? | AutoSport

No espaço de algumas semanas, a Alpine perdeu o bicampeão do mundo Fernando Alonso e um entusiasmante jovem piloto, com enorme potencial, Oscar Piastri, que foi apoiado pela equipa através da sua academia em toda os seus anos de formação.

Desde o momento em que Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin, a equipa francesa tem tido um grande ‘quebra-cabeças’ sobre quem colocar ao lado de Esteban Ocon, ainda mais agora que a CRB decidiu a favor da McLaren no caso de Piastri.

O lugar vago na Alpine é o mais atrativo da grelha, visto que a equipa atravessa uma trajetória ascendente, ocupando já de forma bastante isolada o quarto lugar na tabela de construtores.

Portanto, a equipa francesa tem de escolher um piloto forte, que vá corresponder às ambições da equipa e que possa ‘fazer frente’ a Esteban Ocon, piloto que está num grande momento na sua carreira.

Daniel Ricciardo tem sido especulado a um regresso à equipa de Enstone, onde passou duas temporadas antes de trocar a ‘Renault’ pela McLaren, no final de 2020. O piloto australiano é um dos grandes nomes da F1, mas que tem perdido gás nas últimas épocas, já não demonstrando ser o mesmo piloto que deu trabalho a grandes nomes como Sebastian Vettel e Max Verstappen na Red Bull, noutra fase da sua carreira. A idade do australiano (33) também pode ser um obstáculo a um potencial regresso à Alpine.

No entanto, Pierre Gasly é o piloto que parece estar na pole position para ocupar a vaga deixada por Alonso. O francês tem contrato com a AlphaTauri até ao final de 2023, mas a Alpine tem explorado com a Red Bull a hipótese de acertar uma verba para libertar o francês.

Gasly ainda só tem 26 anos e é um piloto que corresponde às expetativas a longo-prazo da Alpine. Tal como Ocon, já venceu um Grande Prémio na carreira e tem sido um dos nomes mais sonantes das últimas duas épocas, enquanto compete pela Alpha Tauri.

Teve uma passagem menos feliz pela Red Bull em 2019, salto ainda prematuro na sua carreira, porém agora Gasly é um piloto mais maduro, mais ciente das suas capacidades e que poderá fazer a diferença numa equipa com aspirações altas como é o caso da Alpine. Para além disso, formar-se-ia uma equipa 100% francesa, o que certamente iria atrair bastantes patrocinadores do país para apoiar a equipa.

Outro nome em cima da mesa, embora tenha menos força é o de Mick Schumacher. O piloto alemão seria a escolha assumida de Esteban Ocon, porém Schumacher ainda é um piloto que, até à data, conquistou muito pouco na Fórmula 1 e talvez não seja a opção preferida da Alpine.

Os nomes estão em cima da mesa, agora resta à equipa francesa tomar a sua decisão sobre quem irá formar dupla com Ocon em 2023.