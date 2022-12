F1: Qual o título mais marcante da Red Bull? Helmut Marko responde | AutoSport

Todos os títulos são importantes para a história de uma equipa. Mas há sempre títulos que se tornam mais marcantes. Helmut Marko foi desafiado a recordar os títulos conquistados até agora e realça três em especial

A Red Bull conta com cinco títulos de construtores e seis títulos de pilotos, com Sebastian Vettel (4) e Max Verstappen (2) a terem contribuído de forma indelével para o sucesso da equipa. No meio desses seis títulos, há três que se destacam para Marko:

“O primeiro título em 2010 foi certamente o mais emocionante no sentido em que foi decidido na última corrida e havia três candidatos”, explicou o austríaco. “E por ser o primeiro para nós e para o [Sebastian] Vettel, merece um lugar especial emocionalmente. O campeonato de 2021, ganho num verdadeiro thriller contra [Lewis] Hamilton, foi o mais duro em termos de carga psicológica. Desta vez, a forma como Verstappen conseguiu algumas das suas vitórias, especialmente a de Spa, deixou uma impressão duradoura”.