F1: Qual o Estreante que mais se vai destacar? Sondagem

A época 2025 terá muitas novidades em pista. Se do lado dos monolugares, esperam-se poucas mudanças, uma vez que o novo regulamento de 2026 irá absorver o foco de todas as equipas de F1, teremos muitas caras novas na grelha da próxima época.

Serão cinco os estreantes para a nova temporada, apesar de dois já terem pelo menos um GP no seu CV. Mas nenhum deles tem ainda uma época a tempo inteiro na F1 e, como tal, terão de mostrar o que valem num desporto muito competitivo e duro.

2025: The year of the Rookies One quarter of the grid will be made up of newcomers this season – and they're all @Formula2 graduates as well 🤩#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/6lfUY7slVE — Formula 1 (@F1) January 2, 2025

O desafio que lançamos aos leitores é simples: escolher qual o estreante que se vai destacar em 2025? Param quem acompanha os campeonatos de iniciação poderá ser uma tarefa mais simples. Para quem não conhece, fica uma breve apresentação dos cinco estreantes, antes da sondagem:

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, nascido em 25 de agosto de 2006, em Bolonha, Itália, é filho do antigo piloto Marco Antonelli e um dos jovens piloto que mais interesse tem suscitado. O seu percurso no desporto automóvel começou no karting aos sete anos, onde rapidamente demonstrou o seu talento. Em 2019, juntou-se à Mercedes Junior Team, marcando o início de uma ascensão meteórica nas fileiras das corridas de monolugares.

Antonelli alcançou marcos significativos na sua carreira, incluindo a vitória nos Campeonatos Italianos de F4 e ADAC F4 em 2022. Em 2023, ele conquistou títulos na Formula Regional Middle East Championship e Formula Regional European Championship, solidificando ainda mais a sua reputação como uma estrela do futuro. Competindo no Campeonato de Fórmula 2 da FIA em 2024 (saltou a F3), Antonelli venceu várias corridas e terminou em sexto lugar na classificação durante a sua temporada de estreia. O seu talento tem sido comparado ao de Max Verstappen.

A sua rápida ascensão valeu-lhe um lugar na Fórmula 1 com a Mercedes, substituindo o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton na época de 2025. Com apenas 18 anos, Antonelli será parceiro de George Russell, tornando-se um dos mais jovens pilotos a estrear-se na F1 e marcando um momento significativo para o automobilismo italiano como o primeiro piloto italiano no desporto desde 2021.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto, nascido a 14 de outubro de 2004, em São Paulo, é um prodígio do automobilismo brasileiro. Começou a sua jornada no karting aos sete anos, com destaque para o ano de 2018, quando garantiu o terceiro lugar nos Campeonatos Europeu e Mundial na categoria OK-Junior. Ao fazer a transição para os monolugares, alcançou um sucesso notável, terminando em quinto lugar no Campeonato Italiano de F4 de 2020 com uma vitória. Ele melhorou constantemente no Formula Regional European Championship de 2021 a 2022, culminando com um sexto lugar.

O momento alto de Bortoleto veio em 2023, quando ele venceu o título da F3, como estreante, com a Trident Racing, conquistando duas vitórias e seis pódios. Voltou a destacar-se em 2024 na F2, onde venceu o campeonato na sua temporada de estreia com a Invicta Racing, fazendo história ao se tornar o primeiro piloto a vencer do último lugar do grid numa corrida de Monza.

Em 2025, Bortoleto vai estrear-se na Fórmula 1 com a Stake F1 Team, em parceria com Nico Hülkenberg, marcando o regresso de um piloto brasileiro à grelha de partida desde Felipe Massa. Com títulos consecutivos na Fórmula 3 e na Fórmula 2, a rápida ascensão de Bortoleto e sua excelência consistente o estabeleceram como um dos mais brilhantes jovens talentos do automobilismo.

Jack Doohan

Jack Doohan, é um australiano nascido a 20 de janeiro de 2003, em Gold Coast, Queensland, filho do pentacampeão mundial de motociclismo de 500cc Mick Doohan. Jack começou a praticar karting aos nove anos com um kart oferecido por Michael Schumacher, tendo ganho vários títulos nacionais de karting na Austrália.

A carreira de Doohan nos monolugares começou em 2018 no Campeonato Britânico de F4. Ele terminou como vice-campeão no Campeonato Asiático de F3 2019-2020 e ficou em segundo lugar na F3 em 2021. Passou para a F2, terminando em sexto em 2022 e garantindo o terceiro lugar em 2023 com três vitórias, incluindo vitórias consecutivas na Hungria e na Bélgica.

Em 2022, Doohan ingressou na academia da Alpine e atuou como piloto reserva de 2023 a 2024, participando das sessões de Treino Livre 1 e testes privados. A sua estreia na F1 aconteceu em 2024, no Grande Prémio de Abu Dhabi, onde terminou em 15.º lugar. Para a temporada de 2025, Doohan será parceiro de Pierre Gasly na Alpine, substituindo Esteban Ocon. Aos 22 anos, torna-se o primeiro piloto da Alpine Academy a garantir um lugar a tempo inteiro na F1 desde Romain Grosjean em 2009, demonstrando a sua rápida progressão e potencial.

Oliver Bearman

Oliver Bearman é um britânico nascido a 8 de maio de 2005, em Londres, que começou a praticar karting aos sete anos de idade, tendo conquistado vários títulos nacionais e continentais. Ele fez a transição para os monolugares em 2020, competindo na Fórmula 4, e dominou os campeonatos italiano de F4 e ADAC F4 em 2021, garantindo títulos com a Van Amersfoort Racing. Em 2022, terminou em terceiro lugar na F3 com a Prema Racing, e em 2023, ele competiu na F2, terminando em sexto com quatro vitórias em corridas, sendo membro da Ferrari Driver Academy.

Bearman ganhou experiência na Fórmula 1 ao participar das sessões de Treino Livre 1 com a Haas F1 Team em 2023 e 2024, e fez a sua estreia na corrida em 2024 no Grande Prémio da Arábia Saudita, substituindo Carlos Sainz na Ferrari e terminando num brilhante 7.º. Em 2025, Bearman correrá pela Haas F1 Team, sendo colega de Esteban Ocon.

Isack Hadjar

Isack Hadjar é um piloto de corridas franco-argelino nascido a 28 de setembro de 2004, em Paris. Ele começou a competir no karting aos sete anos e progrediu nas fórmulas juniores, estreando no Campeonato Francês de F4 em 2019 e terminando em 7º. Em 2020, ele ficou em 3º lugar na F4 francesa e depois terminou em 5º no Campeonato Europeu de Fórmula Regional em 2021. Hadjar competiu na F3 em 2022, garantindo o 4º lugar, incluindo uma vitória na estreia no Bahrein, e terminou em 14.º na F2 em 2023, antes de se tornar o vice-campeão em 2024.

Membro da Red Bull Junior Team desde 2021, Hadjar participou em várias sessões de Treino Livre 1 com a AlphaTauri e a Red Bull em 2023 e 2024. Para a temporada de Fórmula 1 de 2025, junta-se à Racing Bulls fazendo parceria com Yuki Tsunoda.