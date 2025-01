F1: Qual o Estreante que mais se vai destacar? Resultado da Sondagem

2025 terá muitas novidades em pista. Se do lado dos monolugares, esperam-se poucas mudanças, uma vez que o novo regulamento de 2026 irá absorver o foco de todas as equipas de F1, teremos muitas caras novas na grelha da próxima época.

Serão cinco os estreantes para a nova temporada, apesar de dois já terem pelo menos um GP no seu CV. Mas nenhum deles tem ainda uma época a tempo inteiro na F1 e, como tal, terão de mostrar o que valem num desporto muito competitivo e duro.

2025: The year of the Rookies

One quarter of the grid will be made up of newcomers this season – and they're all @Formula2 graduates as well 🤩#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/6lfUY7slVE

— Formula 1 (@F1) January 2, 2025