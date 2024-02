F1: Qual o carro mais bonito de 2024? – Resultado sondagem | AutoSport

A F1 não é um concurso de beleza, mas carros bonitos em pista são sempre um extra importante para o espetáculo. “Gostos não se discutem” diz o adágio popular, mas nem que seja para rever os carros deste ano, podemos fazer uma votação para ver o que mais agradou aos fãs.

Mantendo o vermelho característico, e mantendo o preto da fibra de carbono mais escondido do que algumas das suas adversárias, o novo monolugar da Ferrari é o preferido dos leitores do AutoSport, reunindo 44,8% dos votos, seguido do W15 da Mercedes (17,4%) e do McLaren MCL38 (8,1%).

Os novos carro poderão ser vistos AQUI, mas relembramos que o mais importante é saber se em pista os novos carros cumprem com o desempenho esperado por cada equipa. Só no Barém, nos testes de pré-temporada que têm início na próxima quarta-feira e até sexta, é que veremos os primeiros sinais.

VOP POP:

leandro.marques: “Continua a ser o da Red Bull. Os gajos acertaram com o esquema de pintura e já nem precisam de o mudar.

O da VCARB também está bem conseguido a fazer lembrar os tempos da Toro Rosso.

Ferrari está muito bem conseguido este ano.

O da mercedes este ano, embora continue a ter muito carbono à vista melhorou consideravelmente relativamente ao ano anterior.

Feios, feios para mim estao os da Renault, Sauber e infelizmente o da Williams.”

Cágado1: “O mais feio é o RB – não gosto do bico, da entrada dos flancos nem dos túneis de arrefecimento com acentuada descida na traseira.

O outros são todos iguais, só se distinguem pela decoração.”

F1 FOR FUN: “O que é bonito? A Livery ou o carro? Mais bonito nenhum, os carros de F1 não são bonitos, ao contrário dos carros de WEC. A pintura do Red Bull pode ser a que resulta melhor, por isso nunca a mudam, quanto ao carro os pontões são horríveis parece um Mercedes adaptado do no sidepods do ano passado. Imitaram todos a Red Bull e a Red Bull imita a solução alternativa da Mercedes?”