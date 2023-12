F1: Qual foi o piloto que mais evoluiu em 2023? – Sondagem | AutoSport

Max Verstappen foi a grande figura do ano da Fórmula 1. No entanto, houve outros pilotos que tiveram bons desempenhos, alguns de forma frequente e apesar das dificuldades com os seus carros. Aconteceu com Alexander Albon, por exemplo. Apesar do Williams ter alguns problemas em certas pistas, o tailandês fez corridas muito interessantes. Yuki Tsunoda foi outro piloto que lutou muito com o AT04 na primeira metade da temporada, mas estava constantemente na discussão dos pontos.

Liam Lawson, chamado para substituir Daniel Ricciardo – que regressou à Fórmula 1 para pilotar o segundo AlphaTauri depois de Nyck de Vries sair do projeto – foi uma boa surpresa, mostrando que há qualidade que é deixada de fora do lote de 20 pilotos do mundial.

O que gostaríamos de saber é a opinião dos nossos leitores sobre, mesmo que os resultados não comprovem isso, qual o piloto que mais evoluiu em 2023?

