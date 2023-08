F1: Qual foi a melhor corrida da primeira metade da temporada? – Resultado da sondagem | AutoSport

Estavam agendadas 13 provas para a primeira metade da temporada de 2023 da Fórmula 1, mas o GP da Emilia-Romagna acabou por não se realizar devido ao mau tempo. Realizaram-se 12 Grandes Prémios e três das seis Sprint marcadas para este ano. Em todas as provas, vitória da Red Bull, com Max Verstappen a somar 10 triunfos e Sergio Pérez dois. O mesmo acontece com o primeiro lugar nas Sprint: o piloto mexicano triunfou no Azerbaijão, enquanto o neerlandês foi o melhor na Áustria e na Bélgica.

No entanto, as corridas não foram todas iguais e houve umas mais emocionantes que outras; umas mais complicadas do que outras. Quisemos aferir a opinião dos nossos leitores sobre qual foi a melhor corrida destas 12 primeiras, tanto provas ao domingo, como a melhor Sprint realizada até agora.

O GP da Grã-Bretanha foi o mais votado com 25% dos votos, seguido do GP da Bélgica (14,1%) e do GP da Austrália (12.5%). Quanto às corridas Sprint, a da Bélgica foi claramente a mais votada com 50,8% dos votos, seguido da do Azerbaijão (28,6%) e da Sprint da Áustria (20,6%).

Melhor corrida

Melhor Sprint