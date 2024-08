F1: Qual foi a melhor corrida da primeira metade da temporada? – Resultado da Sondagem

Realizaram-se 14 Grandes Prémios e três das seis Sprint marcadas para este ano. Apesar da Red Bull liderar o mundial de construtores e Max Verstappen mais 78 pontos do que o segundo classificado, Lando Norris, a temporada de 2024 tem sido marcada pelos triunfos de quatro equipas diferentes e sete pilotos já asseguraram o primeiro lugar. Tem havido muito mais emoção durante a primeira temporada, mesmo que tivesse começado com a Red Bull e o piloto neerlandês a assumirem as despesas.

O que queremos aferir é a opinião dos nossos leitores sobre qual foi a melhor corrida destas 14 primeiras, tanto provas ao domingo, como a melhor Sprint realizada até agora.

O GP da Grã-Bretanha foi o mais votado com 51,4% dos votos, seguido do GP da Bélgica e do GP da Áustria.

No que diz respeito às corridas Sprint, a da Áustria foi a mais votada com 56,4% dos votos, com um empate entre a Sprint da China e de Miami (21,8%).

