F1: Qual foi a equipa que mais evoluiu em 2023? – Resultado sondagem | AutoSport

Como aconteceu com o mundial de pilotos, a Red Bull revalidou em 2023 o título mundial de construtores, mas com uma margem muito mais confortável para a concorrência do que tinha feito no ano anterior. Enquanto os principais adversários da equipa austríaca entraram mal na época, estes foram ganhando vantagem na classificação do mundial com vitórias atrás de vitórias, emergindo uma outra equipa, para surpresa de alguns, que vinha já a demonstrar um bom desenvolvimento do seu monolugar em 2022. Na nova temporada, a Aston Martin passou a conquistar pódios, começando como a segunda força no pelotão, mas conforme Mercedes, Ferrari e, especialmente, McLaren foram atualizando os seus carros, a equipa de Silverstone foi perdendo fulgor e lugares na tabela de pontos.

Mais para trás no pelotão, AlphaTauri começou muito mal o ano, conseguindo mostrar um muito melhor ritmo competitivo na fase final da temporada, passando do 10º posto do mundial para discutir o sétimo com a Williams, a equipa que esteve melhor entre as quatro do fundo da classificação.

A McLaren liderou com larga margem a escolha dos leitores do AutoSport, recebendo 67,07% dos votos na mais recente sondagem. Depois de um bom início de temporada, a Aston Martin foi a segunda equipa mais votada nesta matéria, com 14,02% do votos, enquanto a Williams mereceu o apoio de 11,59% dos leitores. Red Bull (3,66%), Mercedes (2,44%), Ferrari (0,61%) e AlphaTauri (0,61%) também foram equipas votadas por parte dos leitores.

VOX POP:

917/30: “A Alonzon Martin, claro! De 55 em 2022 para 280 pontos em 2023. 206 desses 280 pts. são do 1º piloto da equipa..”

Pity: “McLaren. De segunda pior equipa no início do ano, para quarta no final.”

Carlitos 01: “E a Williams?

Começou o ano em quase falência, mudou de team manager e de engenheiro-chefe, Com dois pilotos em que um deles andava a ver a banda a passar…e no fim saltou para o 7º lugar além de lutar com os reis do meio do pelotão, chegando a “aparecer” pelos topos da grelha. Foi quem fez mais pão com menos farinha.

A Mc Laren e a Aston Martin brilharam com budgets muito generosos. A Williams brilhou em final de campeonato aproveitando todas as migalhas do seu orçamento. Além disso o Albon deu uma bela lição ao Helmut Marko e companhia.”

Foto: Martin Trenkler