F1: Qual foi a dupla mais forte da grelha de 2023? – Sondagem | AutoSport

Curiosamente, na antevisão da temporada que terminou no passado mês de novembro, os leitores do AutoSport elegeu a dupla Lewis Hamilton/George Russell como a mais forte , seguido da dupla da Ferrari e a da Red Bull.

Comparativamente a 2022, vimos várias mudanças na grelha de partida, alterando as duplas de pilotos que tivemos no ano passado. Foram 22 corridas em discussão e com um denominador comum: Max Verstappen. O piloto neerlandês esteve em destaque, enquanto o seu companheiro de equipa passou por momentos difíceis durante a temporada. Apesar do triunfo no mundial de construtores, a dupla da Red Bull foi forte? O mesmo se pode questionar acerca da Aston Martin, Mercedes ou Williams. Por isso, queremos saber a opinião dos nossos leitores.

