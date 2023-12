F1: Qual foi a dupla de pilotos mais forte da grelha de 2023? – Resultado sondagem | AutoSport

Comparativamente a 2022, vimos várias mudanças na grelha de partida, alterando as duplas de pilotos que tivemos no ano passado. Foram 22 corridas em discussão e com um denominador comum: Max Verstappen. O piloto neerlandês esteve em destaque, enquanto o seu companheiro de equipa passou por momentos difíceis durante a temporada. Apesar do triunfo no mundial de construtores, a dupla da Red Bull foi forte?

O mesmo se pode questionar acerca da Aston Martin, Mercedes ou Williams. Por isso, queremos saber a opinião dos nossos leitores.

Curiosamente, na antevisão da temporada que terminou no passado mês de novembro, os leitores do AutoSport elegeu a dupla Lewis Hamilton/George Russell como a mais forte, seguido da dupla da Ferrari e a da Red Bull.

No entanto, no final da temporada de 2023, e depois de apurados os votos da sondagem realizada, os leitores do AutoSport consideram que Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, foram os pilotos mais fortes, reunindo 47,3% da preferência, sendo seguidos pela dupla de pilotos da Mercedes (27,3%) e Ferrari (16.6%).

Sergio Pérez/Max Verstappen reuniram 6,6% dos votos, assim como Lance Stroll/Fernando Alonso foram os escolhidos por 1,3% dos leitores que votaram. A dupla de pilotos da Alpine, composta por Pierre Gasly e Esteban Ocon, ainda constam das equipas que receberam votos, com 0,6%.

VOX POP:

Cágado1: “A mais forte foi a que conquistou tudo que havia para conquistar: 1º e 2º lugar e campeão de construtores. A mais competitiva, mais rápida, com mais potencial… o que lhe quiserem chamar, é outra história. Para mim é Norris/Piastri, uma dupla cheia de presente e com enorme futuro.”

917/30: “O meu voto vai para a dupla da SF, quando o carro o permitiu ambos tiveram excelentes momentos.”

NOTEAM2.0: “O meu impulso inicial apontou para Hamilton e Russell, mas julgo que o Leclerc e o Sainz extraíram melhor o potencial do carro que tiveram nas mãos.

Apenas 6 pontos separaram o Leclerc do Sainz no fim da época, a diferença entre o Hamilton e o Russell foi muito superior a isso.

O Russell e o Leclerc foram possivelmente os pilotos mais azarados do pelotão em 2023, não tenho dúvidas que ambos mereciam terminar a época com mais pontos, isso podia alterar a decisão final, mas olhando para a tabela de pontos, fico-me pela dupla da Ferrari.

Acho que estas duas voltaram a demonstrar que são as duplas mais equilibradas, embora me pareça que a tensão interna tenha subido ao longo da temporada, algo que terá de ser gerido ao longo de 2024 com muito cuidado.”