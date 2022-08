F1: Qual a melhor solução para a Alpine? (Sondagem) | AutoSport

A Alpine não esperava ter uma pausa de verão tão atribulada. Fernando Alonso pregou uma rasteira à equipa francesa, que está agora sem saber quem irá pilotar ao lado de Esteban Ocon em 2023. Qual será a melhor solução para a Alpine?

A dupla da equipa francesa parecia definida para 2023. Alonso só precisava assinar o contrato, mas não ficou agradado com a duração do mesmo. A convivência com Ocon não era má, mas o francês é conhecido por dificultar a convivência com os colegas de equipa em pista. E, apesar da Alpine estar no topo do segundo pelotão, seguida de perto pela McLaren, o espanhol não terá ficado agradado com a quantidade de pontos desperdiçada na primeira metade do ano, apesar da boa forma do espanhol. Surpreendente foi a sua opção, pois a Aston Martin dificilmente terá argumentos para se impor nas próximas épocas, mas Alonso nunca foi conhecido por fazer boas opções de carreira.

Oscar Piastri parecia a opção lógica, mas o jovem piloto australiano terá sido convencido pela McLaren a mudar de ares. Aqui, também Alonso complicou a vida à Alpine, pois Piastri não ficou na equipa porque os responsáveis apostaram no espanhol para ser o “ponta de lança”, uma aposta que agora se revelou errada com duplo prejuízo, pois fica sem Alonso e poderá ficar sem Piastri. Quem é o piloto que se segue?

Daniel Ricciardo é visto como uma das principais opções. Experiente, já conhece a equipa e tem ainda algo a dar à F1. A sua saída da Renault não foi propriamente pacífica, mas saiu a bem com todos e a porta poderá ter ficado aberta.

Pierre Gasly pode também ser uma hipótese. Não sabemos se alimenta ainda o sonho de ser piloto Red Bull, mas se não aconteceu até agora, parece difícil que volte a acontecer. Sergio Pérez tem contrato de dois anos, Max Verstappen tem contrato até 2027 e com tanta qualidade a vir das categorias de iniciação, o lugar de Gasly na Alpha Tauri começa a fazer pouco sentido, para a equipa e para ele que dificilmente terá mais do que já teve. A mudança para a Alpine seria um golpe de marketing interessante (marca francesa, pilotos franceses) e a Alpine asseguraria um jovem experiente, com talento e capacidade para levar a equipa aos objetivos delineados. Faria com Ocon uma boa dupla? Eis a questão!

Nico Hulkenberg é sempre um piloto referido nestes momentos, mas com pouca (praticamente nenhuma) rodagem nas últimas duas épocas é cada vez mais uma opção de recurso, apesar de ainda interessante, ele que também conhece a equipa.

Guanyu Zhou podia até ser uma opção, mas olhando às últimas declarações do chinês (disse estar contente por ter saído da Alpine) não parece que o regresso seja provável.

Mick Schumacher podia ser uma hipótese, mas a ligação à Ferrari pode complicar o negócio. Schumacher está ligado à Scuderia e para mudar de ares talvez fosse necessário cortar o “cordão umbilical” com a equipa italiana (Alex Albon é a prova que este tipo de acordo não é impossível), o que pode não agradar à marca e ao próprio piloto.

Nyck de Vries tem sido associado à Williams, dada a sua ligação à Mercedes e, por isso, um acordo com a Alpine parece mais improvável. Mas é um nome que começa a ganhar força para entrar no paddock da F1.

Do lado da Academia Alpine, apenas Jack Doohan apresentou potencial para subir à F1 a curto prazo e parece não estar preparado para tal.

Quem poderá ser a melhor solução para a Alpine? Vamos colocar os nomes acima referidos, contando com o de Piastri, apesar de a probabilidade de correr na equipa ser agora quase nula e se o leitor tiver outra ideia, a caixa de comentários é sempre o melhor local para dar a sua opinião.

