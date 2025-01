F1: Qual a melhor dupla de pilotos em 2025? Sondagem

2024 foi um ano em que a silly season começou cedo e foi particularmente intensa, resultando numa grelha com muitas mudanças para 2025. Com 2026 cada vez mais perto, várias equipas tentararm operar já algumas mudanças com a entrada de novos talentos ou de caras novas para iniciar a ambientação nesta temporada, de forma a estar tudo pronto para 2026.

Para termos uma ideia da extensão das mudanças para esta temporada, apenas duas equipas mantiveram os seus alinhamentos: McLaren e Aston Martin. Das restantes, todas mudaram pelo menos um piloto (Haas e Sauber apresentam alinhamentos completamente renovados. Com a chegada da nova época, é tempo de analisar as duplas para a próxima temporada. Daremos uma nota AS ( de 0 a 10) de acordo com a valia das duplas.

É tempo também de saber qual a opinião dos leitores.

McLaren – Lando Norris / Oscar Piastri

É uma das melhores duplas da atualidade. Lando Norris experimentou finalmente as sensações da luta pelo título e revelou alguma falta de capacidade. Mas 2024 terá sido o ano em que o britânico finalmente percebeu o que é preciso para chegar ao topo. Assim, se a McLaren mantiver a competitividade, Norris tem de ser encarado como um dos favoritos. É um dos mais fortes em qualificação e em corrida certamente que aplicará as lições aprendidas. Oscar Piastri está também cada vez mais perto de chegar ao topo. Em corrida, já entendeu a gestão dos pneus e consegue aliar isso a uma postura fria e implacável, sem exageros. Falta-lhe velocidade em qualificação, mas se continuar com o ritmo de evolução que tem demonstrado, não demorará muito a bater-se com os melhores. A McLaren tem talento, juventude e irreverência, numa dupla de grande calibre. A única dor de cabeça virá da gestão de egos e de expetativas.

Lando Norris

Nº de corridas: 128

Vitórias: 4

Pódios: 26

Poles: 9

Voltas mais rápidas: 12

Oscar Piastri

Nº de corridas: 46

Vitórias: 2

Pódios: 10

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 3

Nota AS – 9

Ferrari – Charles Leclerc / Lewis Hamilton

É uma das duplas que mais vai dar que falar. Lewis Hamilton chegou à Scuderia para tentar fazer história, mas do outro lado da box está Charles Leclerc, que também quer deixar o seu nome na história da equipa. É esta convivência que vai ser alvo de muita atenção por parte de todos na F1. Charles Leclerc teve uma relação de altos e baixos com Sebastian Vettel, o último campeão a vestir as cores da Ferrari. Se a Scuderia fizer um bom carro, esta luta interna será intensa. Mas será esta uma das melhores duplas da F1 na atualidade, pela qualidade, velocidade e capacidade imediata. Temos Leclerc que é talvez o piloto mais rápido em qualificação, mas que ainda vai cometendo alguns erros em corrida e Lewis Hamilton, que perdeu alguma capacidade na qualificação, mas é dos mais fortes em corrida. Uma dupla que se complementa e que, no papel, pode dar muito à equipa. Veremos se a teoria se transforma em realidade, ou se esta dupla irá causar demasiada instabilidade na equipa.

Charles Leclerc

Nº de corridas: 147

Vitórias: 8

Pódios: 43

Poles: 23

Voltas mais rápidas: 10

Lewis Hamilton

Nº de corridas: 356

Vitórias: 104

Pódios: 202

Poles: 104

Voltas mais rápidas: 67

Nota AS – 10

Red Bull – Max Verstappen / Liam Lawson

Se Max Verstappen tem lugar mais que garantido na Red Bull, a questão do segundo lugar deu que falar ao longo do ano. Sergio Pérez nunca mais encontrou a melhor forma e foi desperdiçando pontos, o que custou caro à Red Bull. A equipa ficou arredada da luta pelo título de construtores, terminando em terceiro, tendo do seu lado o piloto que mais pontos conquistou ao longo da época. A decisão de dispensar Pérez demorou a ser tomada, mas acabou por avançar, com Liam Lawson a ser o escolhido, depois de Daniel Ricciardo não ter mostrado competitividade suficiente para regressar à equipa e Yuki Tsunoda não mostrar maturidade para assumir um lugar ao lado de Verstappen.

É uma dupla muito mais interessante do que era a de 2024. Pérez é um excelente piloto, mas perdeu-se em 2023 e em 2024 manteve a trajetória descendente. Lawson traz sangue novo, uma nova perspetiva, num jovem piloto que convenceu imediatamente e que parece ter argumentos para ter sucesso. Mas do seu lado terá o melhor piloto da atualidade, que tem arrasado todos os colegas de equipa que tem encontrado. A dupla da Red Bull anima um pouco mais se Lawson conseguir replicar o que fez na RB. Não é a dupla mais forte, pois ainda há interrogações sobre a capacidade do neozelandês aguentar a pressão de Verstappen, mas pode colocar a Red Bull mais perto do título.

Max Verstappen

Nº de corridas: 209

Vitórias: 63

Pódios: 112

Poles: 40

Voltas mais rápidas: 28

Liam Lawson

Nº de corridas na F1: 14

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 8

Mercedes – George Russell / Andrea Kimi Antonelli

A Mercedes perdeu a sua grande referência. Lewis Hamilton saiu para a Ferrari e foi cumprir um sonho, mas deixou um grande vazio na equipa. George Russell já mostrou que pode ser um líder na equipa, mas também ainda não mostrou a força que Lewis Hamilton mostrou no passado. No entanto, Russell tem capacidade para levar a Mercedes a bom porto. As dúvidas surgem do lado de Andrea Kimi Antonelli. O novo jovem prodígio da F1 dá o salto diretamente para uma das melhores equipas da grelha, com toda a pressão que isso implica. Há dúvidas se Antonelli será capaz de aguentar os primeiros tempos e há quem diga que a entrada de Valtteri Bottas é para garantir que há um substituto capaz imediatamente disponível . No entanto, a Mercedes parece completmente apostada em fazer crescer o jovem italiano. Mas esta aposta vem com um preço… com Antonelli, a equipa aposta no futuro, mas deverá perder no imediato. Não se pode exigir a Antonelli o que Hamilton fazia. Assim, a dupla da Mercedes para 2025 deverá ser a menos capaz (no imediato) da sua história recente. Claro que o potencial é enorme, mas no que diz respeito a capacidade imediata, esta, que é a mais jovem dupla da Mercedes é também a menos preparada e, por isso, 2025 deverá ser um ano de crescimento e não de luta pelo título.

George Russell:

Nº de corridas: 128

Vitórias: 3

Pódios: 15

Poles: 5

Voltas mais rápidas: 8

Andrea Kimi Antonelli:

Nº de corridas: 0

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 7

Aston Martin – Fernando Alonso / Lance Stroll

Uma das duplas mais dispares da grelha. Fernando Alonso dispensa apresentações. Um piloto que, apesar da idade, continua a ser competitivo. Com um carro vencedor, Alonso estaria na luta por títulos. Mas do outro lado está Lance Stroll, um dos piores de 2024. Um piloto que dá pouco dentro e fora de pista e um problema cada vez mais visivel na equipa. Stroll não é capaz de fazer o que Alonso. Não falta talento ao canadiano, mas talvez seja um problema de mentalidade. O que Stroll tem feito ao longo das últimas épocas não justifica a presença na equipa e na F1. Há talentos muito mais entusiasmantes à espera de uma oportunidade. Alonso continua a ser uma peça importante, mas pareceu ser o único a querer batalhar contra o mau momento da equipa em 2024.

Fernando Alonso

Nº de corridas: 401

Vitórias: 32

Pódios: 106

Poles: 22

Voltas mais rápidas: 26

Lance Stroll

Nº de corridas: 166

Vitórias: 0

Pódios: 3

Poles: 1

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 5

Alpine – Pierre Gasly / Jack Doohan

Pierre Gasly é provavelmente um dos pilotos mais subestimados da F1. A sua passagem pela Red Bull não lhe sorriu mas destacou assim que regressou à Alpha Tauri. O seu talento era demasiado grande para uma equipa secundária e apostou na Alpine para dar mais um passo na sua carreira. A instabilidade a estrutura francesa tem afastado o piloto dos lugares da frente, mas 2024, à imagem de épocas anteriores, foi mais uma prova que Gasly é muito bom. Basta pensar que Ocon foi dispensado e Gasly manteve-se, com a equipa a ter mais fé no ex-Red Bull. Desse lado, a equipa está garantida. O problema está do outro lado da box. Jack Doohan foi a escolha, mas parece estar já sob forte escrutínio, apesar de não ter começado a temporada. Os testes não terão sido animadores e Flavio Briatore já “pescou” Franco Colapinto para o caso de Doohan não convencer. Se a Alpine é conhecida pela instabilidade, não parece que esta dupla vá contrariar a tendência. Doohan terá de começar o ano com o pé direito, senão voltaremos a ver mudanças a meio da temporada.

Pierre Gasly

Nº de corridas: 153

Vitórias: 1

Pódios: 5

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 3

Jack Doohan

Nº de corridas: 0

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 5

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA

Haas – Esteban Ocon / Oliver Bearman

Um das duas equipas com um alinhamento completamente diferente. Nico Hulkenberg teria sido opção para permanecer, mas o projeto Audi chamou. Já Kevin Magnussen estava numa fase descendente, talvez desmoralizado por estar na segunda metade da grelha e seduzido pelas corridas de resistência, onde tem condições para vencer. Esteban Ocon foi o escolhido para acompanhar o jovem da Ferrari Oliver Bearman. Ocon é um valor seguro, com experiência e qualidade. A Haas fica bem servida com o francês, mas fica a sensação que Hulkenberg daria um pouco mais do que Ocon. Magnussen tem mais experiência que Bearman, mas os elogios ao jovem britânico sucedem-se pelo que poderá ser uma mudança positiva neste sentido. Uma dupla em teoria mais fraca que a anterior, mas que abre boas prespetivas para o futuro.

Esteban Ocon

Nº de corridas: 156

Vitórias: 1

Pódios: 4

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 1

Oliver Bearman

Nº de corridas: 0

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 6

RB – Yuki Tsunoda / Isack Hadjar

A RB tem como missão preparar pilotos para a Red Bull, sem olhar em demasia para os resultados. Por isso Daniel Ricciardo foi dispensado a meio da época 2024, para dar lugar a Liam Lawson, que mostrou o que podia dar à equipa principal. Para 2025 a equipa mantém Yuki Tsunoda, e Isack Hadjar. Tsunoda tem a porta da Red Bull fechada pelo que a sua caminhada na F1 e na RB deve estar a terminar e esta deverá ser a sua última época na equipa, pois não faz muito sentido permanecer na equipa se não conta para a equipa principal e se há jovens talentos à espera para subir à F1. Hadjar é a grande novidade no que se espera ser uma dupla explosiva, dada a forma como costumam reagir ao volante. Tsunoda é conhecido por ferver em pouca água e Hadjar também pelo que não se espera um ano fácil para os engenheiros. Há potencial e ha talento, mas é uma dupla ligeiramente inferior à anterior.

Yuki Tsunoda

Nº de corridas: 87

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 1

Isack Hadjar

Nº de corridas: 0

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 6

Williams – Alex Albon / Carlos Sainz

Uma dupla de equipa grande. A Williams conseguiu um alinhamento que é um upgrade tremendo. Depois de dois anos com Logan Sargeant, a equipa convenceu Carlos Sainz a juntar-se ao projeto. Finalmente, a equipa não terá dúvidas do que o carro pode fazer ou não. Alex Albon tem sido o abono de familia da equipa e, apesar de um 2024 pouco entusiasmante, mantem-se como um bom valor na equipa. Agora, terá de medir forças com Sainz, um dos melhores da grelha, com experiência, talento e, acima de tudo, muita inteligência dentro e fora de pista. E a melhor dupla da equipa da última década, dando ânimo a toda a estruutra. A Williams volta a sorrir quando olha para o seu alinhamento.

Alex Albon

Nº de corridas: 104

Vitórias: 0

Pódios: 2

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Carlos Sainz

Nº de corridas: 206

Vitórias: 4

Pódios: 27

Poles: 6

Voltas mais rápidas: 4

Nota AS – 8

Sauber – Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto

A segunda equipa que tem um alinhamento completamente novo. Mas, ao contrário da Haas, na Sauber esta mudança radical resulta numa dupla aparentemente melhor que a anterior. Zhou Guanyu mostrou qualidade nas categorias de iniciação, mas a sua evolução na F1 acabou por desapontar. Valtteri Bottas também não foi capaz de se revelar uma mais valia para a equipa, acabando por se destacar mais pelos feitos fora de pista. Para este ano a Sauber recebe um Nico Hulkenberg motivado e talvez na melhor forma da sua carreira, e um jovem promissor Gabriel Bortoleto considerado uma das grandes promessas da F1. O projeto Audi não começou da melhor maneira, mas esta conjugação de experiência e juventude parece ser interssante e capaz de fazer crescer a equipa.

Nico Hulkenberg

Nº de corridas: 227

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 1

Voltas mais rápidas: 2

Gabriel Bortoletto

Nº de corridas: 0

Vitórias: 0

Pódios: 0

Poles: 0

Voltas mais rápidas: 0

Nota AS – 7