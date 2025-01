F1: Qual a melhor dupla de pilotos em 2025? – Resultado da Sondagem

2024 foi um ano em que a silly season começou cedo e foi particularmente intensa, resultando numa grelha com muitas mudanças para 2025. Com 2026 cada vez mais perto, várias equipas tentaram operar já algumas mudanças com a entrada de novos talentos ou de caras novas para iniciar a ambientação nesta temporada, de forma a estar tudo pronto para 2026.

Para termos uma ideia da extensão das mudanças para esta temporada, apenas duas equipas mantiveram os seus alinhamentos: McLaren e Aston Martin. Das restantes, todas mudaram pelo menos um piloto (Haas e Sauber apresentam alinhamentos completamente renovados.

Os resultados da sondagem são claros. 62.6% dos leitores que votaram consideram que a Ferrari tem a melhor dupla da grelha. Com 29.9% dos votos, a McLaren ficou em segundo e a Williams em terceiro, com 4.3%).

VOX POP

Pity

A melhor dupla é a da Ferrari, seguida da da McLaren.

Leandro Marques

McLaren de forma completamente destacada.

dannyricfanclub

A dupla da Mercedes ter uma nota inferior à da Sauber é, no mínimo, hilariante.

Dito isto a melhor dupla é a da Ferrari. Evidentemente.

Patucho10

Eu votei na dupla da McLaren porque apesar de jovens já mostraram que são excelentes pilotos e muito rápidos, tanto em uma volta como em corrida, embora o Piastri ainda tenha que estabilizar as suas performances. A dupla da Ferrari é sem duvida a mais experiente com a chegada do Hamilton, na minha opinião tanto McLaren e Ferrari estão muito próximas em performances dos seus pilotos.

Muito provavelmente este ano vamos ter muitas disputas entre estes quatro pilotos, e aposto que o próximo campeão de F1 será da dupla da McLaren ou Ferrari.