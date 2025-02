F1: Qual a melhor decoração de 2025? – Sondagem

Depois da grande cerimónia que foi o F1 75 Live, os fãs da F1 já conhecem as decorações para este ano. As grandes equipas optaram por manter os esquemas de cores praticamente inalterados, enquanto no meio da tabela já vimos mais mudanças, especialmente do lado da RB, com uma decoração completamente diferente, com o branco a contrastar com as tonalidades escuras da maioria das equipas.

A questão é simples: qual a sua decoração preferida? Vote na sondagem e diga-nos qual o esquema de cores que mais gostou.