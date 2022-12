F1: Qual a dupla de pilotos mais forte da grelha de 2023? (Sondagem) – Resultados | AutoSport

Com todas as duplas de pilotos já definidas há algum tempo e com a época 2023 a aproximar-se, é hora de desafiar os leitores a fazer uma avaliação das duplas formadas. Vimos várias mudanças no mercado de pilotos e a grelha tem um aspeto substancialmente diferente.

Mas qual das duplas é a mais forte? Que equipa tem os pilotos ideais para atingir os objetivos a que se propõe?

O resultado da sondagem é claro e a Mercedes foi a equipa mais votada com 58.6%. A dupla Lewis Hamilton / George Russell parece ser que os nossos leitores consideram a mais forte, seguido da dupla da Ferrari (24.1%) e a da Red Bull (10.3%). Curiosamente, é a dupla mais jovem da grelha de 2023 a quarta mais votada, com os pilotos McLaren a receberem 3.4%, à frente da dupla da Alpine (2.3%).

VOX POP

Pity



A dupla mais forte é a da Mercedes. Das qualidades de Hamilton já não existiam dúvidas e Russell, este ano, apresentou as suas credenciais. Se isso chega para vencer, são “outros quinhentos”.

A dupla da Ferrari também é equilibrada, mas ainda a considero inferior à da Mercedes. Das outras equipas, umas têm duplas muito desequilibradas e outras são incógnitas.

917/30



A dupla da Ferrari para mim! Leclerc é (a par de Max) o melhor e acho que é mesmo o mais rápido numa só volta. Neste momento ambos são já melhores que Hamilton. Sainz sem estar ao nível de Max e Leclerc é também muito rápido e tático sabendo ler muito bem as corridas.

F1 FOR FUN



Voto na Ferrari. Também concordo que o Leclerc (piloto que vulgarizou Vettel e o deixou em baixo psicologicamente) é um dos melhores, o Sainz também é muito forte, tem outras características também importantes num piloto, embora o ano passado teve um pouco abaixo do seu normal. Não é fácil comparar pilotos em equipas diferentes, mas a Mercedes tem uma dupla muito forte, com o Hamilton a perder ritmo e o Russel a melhorar. Vamos ver se não estamos todos enganados e a dupla mais forte é mesmo a da McLaren, o que faria o Norris na Red Bull ou se o Piastri é mesmo outro piloto fora de série?