F1, Q&A, Zak Brown (McLaren): “Temporada 2024 promete ser a mais equilibrada da era híbrida” | AutoSport

Segundo Zak Brown (McLaren), há cada vez mais equilíbrio entre as equipas, que assume serem os pilotos a fazer as diferenças. As habilidades dos pilotos serão cruciais na temporada 2024 da Fórmula 1.

Ninguém se quis empolgar muito com os testes, mas para vocês aparentemente foi um bom começo. Que feedback teve dos pilotos?

Zak Brown: “Foi bom, mas é muito cedo para tirar quaisquer conclusões reais. De qualquer modo, a equipa está ansiosa por voltar a correr. Tivemos três dias produtivos de testes onde pudemos trabalhar com o MCL38 para otimizar o desempenho e deixar que os problemas de fiabilidade surgissem antes do fim de semana de corrida. Recolhemos muitos dados antes do início da época aqui no Bahrein. Agora, temos uma longa temporada de 24 corridas pela frente e o nosso objetivo é continuar a construir a trajetória ascendente que estabelecemos na época passada. Tanto o Lando (Norris) como o Oscar (Piastri) têm trabalhado em estreita colaboração com a equipa e estão preparados e prontos para dar o seu melhor”.

Os regulamentos técnicos são, em geral, os mesmos do ano passado. Quanto progresso a McLaren teve durante o período de entressafra?

ZB: “Continuamos o desenvolvimento que vimos no ano passado. Parece que a maioria, senão todas, as equipas também o fizeram. Então essa é, eu acho, a parte emocionante disso. Todos nós vivemos em um mundo de protótipos e desenvolvemos nosso carro.

Então, acho que se pudermos continuar a trazer o ritmo de atualizações que fizemos no ano passado e elas continuarem a funcionar, continuaremos a ficar cada vez mais fortes.

Mas todos têm o mesmo plano, então teremos que ver como as coisas vão se desenrolar.

É uma temporada muito longa, mas acho que o que demonstramos no ano passado é que com muito trabalho e grande trabalho em equipa você pode mudar as coisas e fazer melhorias significativas ao longo do ano. Portanto, continuaremos a fazer o que fizemos no ano passado e ver onde as coisas terminam.”

Estão confiantes de que podem continuar de onde pararam no final do ano passado?

ZB: “Estou confiante no nosso próprio desenvolvimento e no ritmo do nosso carro. O que ainda não temos grande visibilidade é o que as outras nove equipes estão a fazer.

Desde o arranque da era híbrida, cada temporada ficou mais equilibrada e acho que esta ficará ainda mais, novamente. Então acho que será um jogo de décimos. Acho que os pilotos farão uma grande diferença, conseguindo voltas limpas e tendo a estratégia certa. Então acho que será uma temporada emocionante”.