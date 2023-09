F1, Q&A, Sergio Pérez: “menos DRS não é o caminho a seguir, precisamos mais em algumas pistas” | AutoSport

P: Sergio, foi uma corrida muito trabalhosa para ti, premiada com um bom segundo lugar…

SP: Sim, foi, basicamente, toda corrida em lutas. Primeiro, passar pelo George, o que não foi muito fácil.

Tive de sair bem na saída da Curva 2 algumas vezes, assim que consegui ultrapassá-lo, a equipa disse-me para fazer boxe, mas, na mesma volta, o Carlos fez boxe, por isso decidi ficar em pista, pensando que podíamos prolongar um pouco mais, para construir um pouco mais de delta de pneus, mas depois corríamos o risco de fazer um undercut ao George e acabámos atrás dos Ferrari.

E quando o Charles conseguiu o DRS do Carlos, foi muito difícil pô-lo sob pressão. Por volta das 10, 11 voltas, ele perdeu o DRS do Carlos e isso fez a minha corrida. Quando consegui passar, tive alguns contactos, acho que na curva 4, não tinha espaço e acabei por tocar. Felizmente, não houve danos para nenhum de nós.

E depois com o Carlos também. Foi outra luta muito renhida, mas isso é expetável para essas posições.

P: Entraste no fim de semana com o objetivo de ter um fim de semana limpo. Conseguiste um pódio. Estás satisfeito com a forma como tudo correu?

SP: Muito satisfeito – mas tivemos um sábado terrível em termos dos problemas que tivemos no TL3 com o carro e que nos atrasaram na qualificação. Por isso, penso que podíamos ter tido uma melhor posição de partida, o que nos teria colocado muito mais perto da luta pela vitória. Mas, sem dúvida, fizemos muitos progressos, o que é positivo. Penso que tivemos um bom fim de semana. E sinto-me muito mais confortável.

P: Max pensa que Singapura vai ser um pouco mais difícil para vocês do que este fim de semana em Itália. Venceste em Singapura no ano passado, pode dar-nos a sua opinião?

SP: Acho que sim. Concordo com o Max, acho que vai ser um fim de semana em que basicamente tudo pode acontecer e espero que consigamos ter um sábado muito forte, porque se não arrancarmos na primeira linha, é muito improvável que tenhamos uma hipótese de vitória. Por isso, espero que consigamos repetir o que fizemos no ano passado.

P: O DRS pareceu um pouco menos potente aqui com as configurações de baixa downforce e, como resultado disso, vimos mais ação nas zonas de travagem em vez de apenas passar alguém na reta. Isso tornou a corrida um pouco mais agradável para vocês? Acha que ter um pouco menos de efeito DRS pode ser um caminho a seguir na Fórmula 1?

SP: Acho que, definitivamente, menos DRS não é o caminho a seguir. Lembro-me de estarmos a discutir o aumento do efeito porque os carros estão a ficar mais difíceis de seguir. Penso que aqui, o efeito do DRS, como diz o Max, é muito, muito pequeno. Por isso, não me parece que noutros locais possamos correr com menos DRS. Se há alguma coisa que precisamos é de mais DRS em alguns sítios para podermos ter melhores corridas.