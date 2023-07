F1, Q&A, Sergio Pérez: “as minhas últimas corridas foram muito difíceis de ler…” | AutoSport

Este foi o teu melhor resultado desde Miami, há sete corridas. Qual é o aspeto mais satisfatório deste segundo lugar?

“Acho que é só recuperar a forma. Estivemos no pódio no fim de semana passado e agora, e penso que, ao fazer este tipo de corridas com ar limpo, é onde se aprende muito e se dá os passos necessários para as próximas corridas, porque as minhas últimas corridas têm sido um pouco… sim, muito difíceis de ler, porque a forma como se corre com ar sujo, etc., por isso, penso que é aí que vamos aprender mais nesse ‘stint’ de ar livre e no segundo ‘stint’ também.”

Foste muito agressivo no início. Fala-nos da primeira volta e de quando assumiste a liderança…

“Eu sabia que era muito importante para a minha corrida apanhar o Charles na primeira volta. Tivemos um bom arranque, mas ele também teve um bom arranque, por isso era apenas uma questão de garantir que o apanhavamos na curva cinco. Funcionou bem e conseguimos fazer, basicamente, a nossa própria corrida a partir desse ponto. Acho que conseguimos fazer um bom primeiro stint.”

Olhando apenas para os tempos por volta, sentiste-te mais confortável com o pneu macio do que com o médio?

“Sim. Sem dúvida. Tive algumas dificuldades com o pneu médio, especialmente com a chuva. Senti que perdi um pouco de temperatura. Nunca chegámos a ter uma boa leitura do pneu. Penso que era bastante óbvio, a maioria do pelotão voltou para o pneu macio e, sim, tive um bom momento no 11º lugar, quando a corrida estava muito complicada, as condições eram muito complicadas nessa altura.”

Achas que a pausa de verão é uma boa altura para ti, ou má?

“Acho que é indiferente. Penso que, para nós, nos dá algum tempo para aprofundar a nossa análise, ver o que podemos melhorar para as próximas dez corridas e, sim, basicamente manter a dinâmica para o final da época.”