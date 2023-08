F1, Q&A, Pierre Gasly: “satisfeito e orgulhoso da equipa, porque não temos tido muita sorte” | AutoSport

Pierre, terceiro no sprint em Spa e depois terceiro no Grande Prémio dos Países Baixos, logo na corrida seguinte. Parece que estás a fazer um bom percurso?

“Sim, parece que sim, mas hoje foi extremamente complicado. Todas as condições foram muito difíceis para nós desde o início. Acabámos por usar slicks no seco, em condições de humidade, depois usámos os intermédios no molhado, mas depois numa pista seca. Portanto, foi tudo uma questão de nos adaptarmos às condições e de jogarmos com os limites. Mas depois da pausa de verão, estava muito entusiasmado por voltar ao carro e hoje foi provavelmente o dia mais divertido que tive em toda a época. É muito emocionante estar a lutar por estas posições. E sim, eram objetivos importantes a atingir, mas toda a equipa fez uma corrida muito forte. E estou satisfeito, porque não temos tido muita sorte desde o início do ano, estivemos envolvidos em algumas situações infelizes em muitas ocasiões, o que nos levou a alguns pontos e gerou alguma frustração, mas temos de manter a cabeça baixa e tentar sempre melhorar o que pudermos, e hoje valeu a pena. Por isso, sim, grandes felicitações para os rapazes e uma ótima forma de começar a segunda parte do ano.”

O teu salto na ordem de classificação foi dado logo no início da corrida, mas mantiveste-te lá. O ritmo do carro surpreendeu-te no seco?

“Sabíamos que estávamos a começar fora dos pontos e que vinha aí uma chuva. Fiz uma boa partida e, na última curva, vi a chuva, vi a intensidade e vi a oportunidade e a recompensa. Por isso, decidi de imediato. Queria ir à boxe, mas também beneficiar de uma pista ligeiramente mais seca para aquecer os pneus na primeira volta.

E resultou mesmo bem. Colocou-nos numa posição forte, em quarto lugar. Faltavam 71 voltas para o final. Portanto, foi um dia bastante longo de trabalho. Mas a sensação foi óptima. Conseguimos distanciar-nos do Ferrari, tivemos uma penalização de cinco segundos, o que não foi muito bom e colocou-nos de novo atrás do Carlos, que tivemos de ultrapassar depois disso. Mas, no cômputo geral, o ritmo foi muito bom, a equipa fez boas escolhas e a estratégia foi boa. Por isso, estou contente por começar esta segunda parte da época desta forma.”

E foi difícil ficar a menos de cinco segundos do Pérez no final?

“Nunca é fácil ficar a menos de cinco segundos de um Red Bull, isso é certo. Mas vi a oportunidade, sabia o que estava em jogo e, sim, dei tudo o que tinha. E, na verdade, esperava ter um pouco mais de dificuldades com o aquecimento inicial, mas as condições não eram muito más. Por isso, sim, foram praticamente duas voltas de qualificação no final, que foram muito gratificantes e consigo sentir o que ele estava a sentir: passei por isso algumas voltas antes, com estas penalizações de cinco segundos. Por isso, sim, tentei fazer tudo o que podia”.

E que confiança te dá este resultado para Monza no próximo fim de semana?

“Dá alguma confiança. Acho que a equipa está a ficar mais unida. É óbvio que é uma espécie de adaptação, desde o início do ano, tentando aprender uns com os outros. No fim de semana passado, em Spa, conseguimos um bom resultado entre os três primeiros no Sprint em condições de pneus intermédios, como no molhado. Aqui conseguimos tirar o melhor partido destas condições. Há uma tendência clara de que o carro parece funcionar um pouco melhor em piso molhado. Agora temos de melhorar e continuar a trabalhar porque ainda estamos um pouco mais atrás no seco. Mas houve definitivamente alguns bons sinais de ritmo hoje e precisamos de continuar a partir daí.”

Tiveste uma boa batalha roda a roda com o Max na fase inicial da corrida, onde parece que ele te empurrou um pouco para fora na Curva 3. Podes falar-nos desse momento do teu ponto de vista? Especialmente no que diz respeito à forma como os comissários de pista podem registar uma situação destas – e noutras situações não registam nem investigam.

“Acho que terminei mais de cinco segundos atrás do Max, por isso não me interessa muito! Sim, foi uma batalha roda a roda e, quer dizer, o Max sabia que, se me empurrasse ligeiramente mais para a frente na pintura em piso molhado, se eu pusesse uma roda lá, então iria subvirar completamente. Estava no limite. Sim, se eu estiver na posição dele, e tiver de passar um carro, vou jogar com o limite e é por isso que vou tentar. Por isso, não sou muito exigente com isso. Sim, são apenas corridas. E sim, corridas renhidas.”

Puseste fim a uma seca de pódios de mais de dois anos. Qual é a sensação, tendo em conta que a primeira metade da época foi bastante complicada?

“Bem, é obviamente muito gratificante quando se recebe uma recompensa pelo trabalho que todos nós fazemos na equipa. Penso que, objetivamente, temos de olhar para o pacote que temos. E, obviamente, no ano passado, com a AlphaTauri não estivemos nem perto de um lugar no pódio em nenhum momento.

Simplesmente não tínhamos a velocidade necessária. Penso que este ano estivemos perto no Mónaco, rodando na terceira posição e foi claramente uma oportunidade perdida, com uma espécie de paragem extra, que não era necessária. Mas não, é um tipo de época em que temos de continuar a tentar, continuar a tentar uma e outra vez e vai haver um momento em que as coisas vão encaixar e hoje encaixaram, e foi provavelmente a corrida mais desafiante do ano. Houve muitos obstáculos. Houve muitos momentos em que podíamos ter errado. Mas, como equipa, tentámos tirar o máximo partido disso e é por isso que estou muito satisfeito e orgulhoso da equipa, porque não temos tido muita sorte, mas temos de continuar a tentar e a olhar para nós próprios e ver as áreas em que podemos melhorar. E é isso que temos estado a fazer. Os três primeiros em Spa não foram a mesma coisa. Obviamente, foi um terceiro lugar, mas é um Sprint e não consegui subir ao pódio. Mas, claramente, este parece-me muito melhor. E espero que a partir daí possamos continuar a trabalhar com a malta.”