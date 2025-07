F1, Q&A, Oscar Piastri: converter frustração em motivação…

Oscar Piastri está descontente após penalização no GP da Grã-Bretanha…

Em Silverstone, Oscar Piastri expressou a sua frustração com a penalização de 10 segundos que o impediu de tentar vencer, sentindo que merecia mais. Apesar de liderar a corrida e demonstrar um ritmo forte, uma decisão dos comissários resultou na perda da vitória para o seu colega de equipa, Lando Norris.

Reação à Penalização

Mostraste um ótimo ritmo durante todo o percurso, mas a penalização de dez segundos custou-te. Podes falar-nos sobre o que aconteceu na aproximação a Stowe atrás do Safety Car?

OP: “Carreguei nos travões. Ao mesmo tempo que fiz isso, as luzes do Safety Car apagaram-se, o que também foi extremamente tarde. E depois, obviamente, não acelerei porque posso controlar o ritmo a partir daí. E, sim, viste o resultado. Não fiz nada de diferente do meu primeiro recomeço. Não fui mais lento. Não fiz nada de diferente. Ums pena…”

Vais falar com os comissários? Vais procurar esclarecimentos sobre a penalização?

OP: “Não sei. Não acho que valha a pena fazer isso no momento. Não tenho a certeza se vai ser muito construtivo, para ser honesto. Não sei. Mas não me importo muito no momento.”

Frustração e olhar para o futuro

Já tiveste frustrações antes na tua carreira. Quanto tempo te vai demorar a superar esta?

OP: “Não sei. Obviamente, dói no momento. É uma dor diferente, no entanto, porque sei que merecia muito mais do que o que obtive hoje. Senti que fiz uma corrida muito forte. No final, quando não obténs o resultado que achas que mereces, dói, especialmente quando não está no teu controlo.”

Como dizes, fizeste uma corrida muito forte, tiveste um ritmo muito bom, muito agressivo com o Max na volta oito para assumir a liderança. Quanta confiança te dá a condução que fizeste hoje para o futuro?

OP: “Muito. Acho que foi um dia muito, muito bom. Uma corrida semelhante à realizada há 12 meses mas um resultado muito diferente para toda a equipa, que fez um trabalho muito bom. O carro era obviamente excelente e, dando crédito a mim próprio, sinto que fiz um bom trabalho hoje. Então, isso apenas torna mais doloroso quando não vences.”

Comparação com o Canadá

A penalização parece um pouco inconsistente em comparação com o Canadá?

OP: “Não sei o quão diferente foi. Só posso comentar sobre o que senti que fiz, o que senti que estava bem dentro das regras, e já o fiz uma vez nessa corrida. Então, sim. Não percebo realmente. Vou ver para trás…”

Pedido à equipa

Depois de cumprir a penalização, o que pediste à equipa? Foi para inverter a posição?

OP: “Sim. Achei que faria a pergunta. Sabia qual seria a resposta antes de perguntar. Mas só queria um pequeno vislumbre de esperança de que talvez pudesse recuperá-la. Mas não, sabia que não ia acontecer.”

Perspetiva do Campeonato

Estás satisfeito com a forma como a equipa lidou com esse pedido? E considerando que este é talvez o momento mais abatido que já te vimos, isto parece ser um ponto de viragem na forma como estás a abordar esta luta pelo campeonato?

OP: “Não acho que haja nada de errado com isso. O Lando não fez nada de errado. Não acho que teria sido particularmente justo ter trocado, mas pensei que pelo menos perguntaria. Não muda muito para o campeonato. Sinto que fiz um bom trabalho hoje. Fiz o que precisava de fazer. Isso é tudo o que preciso e vou usar a frustração para garantir que venço mais corridas mais tarde.”

A decisão dos comissários mencionou que o Max teve de tomar medidas evasivas para evitar uma colisão. Obviamente, tens muita experiência em recomeços de Safety Car. Reconheces esse facto ou achas que estava apenas dentro dos limites do que tens de estar pronto para fazer para reagir quando estás nessa fila?

OP: “Não acho que ele tenha tido de me evitar. Acho que ele conseguiu da primeira vez. Voltando ao Canadá, acho que tinhas de evitar mais lá do que fizeste hoje. Então, sim, estou um pouco confuso, para dizer o mínimo.”

