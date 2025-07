F1, Q&A, Oscar Piastri: “sabia que tinha de levantar pé menos que o Lando em Eau Rouge”

Oscar Piastri brilhou em Spa-Francorchamps com uma vitória que começou a construir logo na primeira volta, ao ultrapassar Lando Norris com uma manobra ousada em Eau Rouge. O australiano geriu depois com inteligência os pneus médios e resistiu à pressão de Norris até ao fim da corrida.

Piastri dedicou o triunfo ao avô e mostra-se confiante para a Hungria, palco do seu primeiro triunfo na F1 em 2024.

Oscar, que vitória! De segundo na grelha para líder na primeira volta. Foi preciso coragem. Como foi dentro do carro?

“Foi agitado, muito agitado. Sabia que a primeira volta era provavelmente a minha melhor oportunidade de vencer. Saí bem da Curva 1 e levantei o pé o mínimo possível em Eau Rouge, o que bastou. A partir daí, gerimos bem. No fim, estava com algumas dificuldades, talvez o médio não tenha sido o melhor pneu para as últimas voltas, mas controlámos bem. Ontem estava desiludido comigo próprio, mas afinal, arrancar de segundo em Spa não é assim tão mau.

A ultrapassagem na volta 1 foi decisiva. Tinhas isso planeado?

“Sim. Sabia que seria importante. Tive uma boa saída da Curva 1, arrisquei em Eau Rouge e depois o cone de ar fez o resto. Era fundamental para a vitória.”

Eau Rouge molhada – o risco é enorme. Tinhas decidido que ias arriscar tudo?

“Assim que percebi que estava perto… Fiquei um pouco desiludido com a partida lançada, achei que ia perder uma oportunidade. Mas saí bem da Curva 1 e, estando tão próximo, sabia que tinha de levantar pé menos que o Lando e manter o carro na pista. Foi agitado por cima da colina, mas consegui fazer a manobra. Orgulhoso da minha primeira volta.”

Ficaste confortável com os pneus médios quando soubeste que o Lando iria com os duros?

“Tinha o mesmo plano caso estivesse em segundo. Sabia que era o mais seguro. Nunca se sabe se há um Safety Car, e nesse caso queres ter médios. Os médios estavam bons na Sprint. Não acho que tenha feito muita diferença, mas tentámos fazer a escolha mais segura.”

Como foi gerir os pneus médios numa corrida tão longa?

“Difícil. As condições no início eram complicadas, e os intermédios desgastam-se rápido aqui. Com os médios senti-me bem nas primeiras cinco voltas, mas depois vi que o duro do Lando não era pior, e fiquei nervoso. Tive de gerir, mas correu bem.”

Pensaste em montar os duros?

“Piastri: Sim, discutimos isso antes da corrida. Foi uma decisão tardia parar quando parámos. Os riscos eram grandes de qualquer forma. Se eu fosse o Lando, teria feito o mesmo. Mas estou feliz com a nossa escolha.”

Que significado teve dedicares a vitória ao teu avô?

“Foi a primeira corrida fora da Austrália a que ele veio. Tal como aconteceu com a minha irmã em Espanha — também ganhei. Talvez tenha de trazer a família inteira corrida a corrida!”

Spa foi segura, mas o atraso foi longo. Achas que podia ter começado mais cedo?

“Preferimos segurança. Talvez uma volta de formação a menos, mas no geral foi a escolha certa. Especialmente para quem vem atrás, a visibilidade era péssima.”

Hungria é onde venceste pela primeira vez. Feliz por regressar?

“Com certeza. Gosto da pista. Foi lá que tive a minha primeira vitória, por isso vai ser especial. Espero manter o bom momento, porque este fim de semana o ritmo foi fortíssimo.”

