F1, Q&A, Max Verstappen: “No início da época, nunca pensei que fosse possível algo assim” | AutoSport

Max, 10 vitórias seguidas. Nunca ninguém tinha feito isso antes. O que é que este recorde significa para ti?

MV: Sim, acho que, claro, é algo que não se espera que aconteça. No início da época, nunca pensei que fosse possível algo assim. Por isso, sim, estou muito orgulhoso. Mas também estou muito contente com a corrida.

De um modo geral, voltámos a ter um bom ritmo, conseguimos cuidar dos nossos pneus.

Foi uma pequena batalha interessante no início, para tentar entrar na curva 1, mas não tínhamos a velocidade máxima para o fazer. Por isso, tive de esperar por um pequeno erro ou um pequeno bloqueio ou o que quer que fosse. E, a certa altura, o Carlos teve um pequeno bloqueio, o que me fez ter uma boa saída da Curva 2 e, assim que assumi a liderança, pude concentrar-me no meu próprio ritmo.

E sim, o carro estava muito bom de conduzir.

Outros pilotos ganharam corridas, outros pilotos ganharam Campeonatos do Mundo, mas ninguém fez o que acabaste de fazer…

MV: Correto! Sinceramente, também estou muito orgulhoso de todo o esforço da equipa, de todo o ano. Quero dizer, o que estamos a fazer neste momento, ganhar todas as corridas deste ano, é algo de que estamos definitivamente a gostar, porque acho que este tipo de épocas não acontece muitas vezes. E o mesmo acontece, claro, com a vitória de 10 corridas seguidas.

P: Vimos uma corrida muito boa em Monza. Melhores do que as que vimos noutras pistas. Por que acha que isso aconteceu?

MV: Acho que, em geral, ainda é difícil ultrapassar por aqui. Penso que, na frente, também foi porque estávamos atrás deles, por isso éramos mais rápidos e tínhamos de passar. Por isso, não sei. Não acho que seja específico da pista. Além disso, aqui na qualificação, por vezes podemos saltar um ou dois lugares, mas depois na corrida caímos para trás. Isso, naturalmente, cria mais ultrapassagens ou, pelo menos, uma hipótese de possíveis lutas. Por isso, não acho que seja sempre a pista.

Singapura é a próxima. Como é que vês essa corrida?

MV: Um pouco mais difícil, penso que para nós. Mas veremos. Vamos dar o nosso melhor e, claro, vamos tentar ir para lá e tentar ganhar outra vez. Mas não vai ser, digamos, o fim de semana mais forte para nós.

P: É basicamente uma continuação da pergunta sobre o DRS. O DRS pareceu um pouco menos potente aqui com as configurações de baixa downforce e, como resultado disso, vimos mais ação nas zonas de travagem em vez de apenas passar alguém na reta. Isso tornou a corrida um pouco mais agradável para vocês? Achas que ter um pouco menos de efeito DRS pode ser um caminho a seguir na F1?

MV: Não, acho que na maior parte das pistas continuamos a ter dificuldades em seguir ou passar.

No início do ano, muita gente se queixava das ultrapassagens. Claro que, como tínhamos o luxo de ser um carro rápido, ainda podíamos passar, como em Miami.

Acho que toda a gente se queixava em Miami das ultrapassagens – lembram-se dos briefings – com o DRS? Acho que os carros estão a ficar cada vez mais eficientes e têm mais downforce. Por isso, é mais difícil segui-los e são mais eficientes nas retas.

E sim, claro que naturalmente aqui há menos efeito DRS porque quase não há asa no carro. Mas acho que depende muito da pista. Também aqui, por exemplo, se o Carlos estava a colocar o carro no meio durante a travagem na Curva 1, é quase impossível fazer alguma coisa, porque se eu for para a frente e ele se mover um pouco para a direita, já não há espaço. Por isso, para mim, nunca houve realmente uma opção para lutar na zona de travagem hoje.

P: Algumas equipas optaram por uma estratégia de duas paragens, embora antes da corrida todos esperassem que fosse uma paragem? A degradação dos pneus foi maior do que esperavam antes da corrida ou esteve de acordo com as vossas expectativas?

MV: Acho que estava um pouco mais quente, por isso, de certeza, houve um pouco mais de degradação.

Mas também para mim foi um pouco difícil comparar porque na sexta-feira fiz uma configuração diferente da de ontem. Por isso, ainda tive de ver na corrida como tudo estava a correr e, claro, as primeiras 15 voltas atrás do Carlos prejudicam um pouco mais os pneus.

Mas depois de estar no ar puro, ficou muito claro que, para nós, era certamente uma paragem única, mas possivelmente um pouco mais demorada do que na sexta-feira, mas também na sexta-feira não tínhamos conseguido fazer muitas voltas seguidas devido às bandeiras vermelhas e outras coisas.