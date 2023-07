F1, Q&A, Max Verstappen: “Houve muitas vitórias agradáveis, a que mais me agradou foi Miami” | AutoSport

Oitava vitória consecutiva, a 45ª vitória da tua carreira na Fórmula 1. Tiveste de trabalhar mais para esta, fala-nos dos vários desafios que enfrentaste?

“Sim, na primeira volta, na Curva 1… O meu arranque foi bom, mas depois vi o Carlos a fechar e tive de ir por dentro. Mas depois, claro, o Oscar também estava lá e ambos entraram na curva. Eu sabia exatamente o que ia acontecer, porque já me tinha acontecido a mesma coisa em 2016, acho que foi assim.

Por isso, pensei: “Está bem, não me vou meter, vou para a frente”. Mas depois, claro, houve danos.

E temos de esperar para ver o que vão fazer na saída, porque vi que o Oscar já não conseguia guiar.

Por isso, perdemos um pouco de ímpeto, mas, felizmente, correu tudo bem. E, claro, também apanhei o Carlos em Les Combes. E sim, a partir daí, basicamente, a minha corrida começou.

Mas tive um pouco de azar, porque fiquei preso atrás do Lewis, porque ele estava no DRS do Charles, e com eles a terem a velocidade máxima mais alta, o Lewis, este fim de semana, era simplesmente impossível passar.

Por isso, tive de esperar que ele saísse do DRS e, assim que ele deixou de ter DRS, pude passar.

E depois, acho que duas ou três voltas mais tarde, consegui passar o Charles.

Mas com isso, acho que danifiquei demasiado os meus pneus. Basicamente, assim que fiz a minha paragem para os médios, senti que o carro estava numa janela muito melhor e que podia andar muito mais depressa.

Por isso, sim, foi a partir daí que o carro começou a ganhar vida. E foi muito agradável de conduzir e, quando cheguei à liderança, também pude cuidar dos pneus. Mas depois, claro, a chuva começou a cair.

Por isso, tivemos de abrandar um pouco em alguns sítios. Quando a chuva passou, voltámos a usar um conjunto de pneus macios e, mais uma vez, o carro estava bem equilibrado. E isso mostra que, quando não estamos no trânsito, podemos ser muito melhores com os pneus. Por isso, sim, foi, mais uma vez, uma ótima corrida.

Dado que esta foi a primeira corrida com tanque cheio de combustível que fizeram durante o fim de semana no seco, quantas incógnitas havia na corrida?

“Havia algumas incógnitas. Penso que, também, no primeiro stint [tive] provavelmente um pouco de subviragem a mais no carro ao tentar seguir. Mas, sinceramente, se tivesse de o fazer de novo, não mudaria muita coisa no carro. Portanto, acho que acertamos em cheio.”

Assumiste a liderança na volta 17. Qual foi a tua abordagem quando estavas sentado na grelha em termos de chegar à frente?

“só temos de esperar e ver o que acontece à nossa frente. Assim que estivermos livres na primeira volta, basicamente podemos instalar-nos e trabalhar para avançar.”

Falaste da chuva: diz-nos o que te passou pela cabeça quando o carro ‘abanou’ em Eau Rouge?

“não é o melhor sítio para ficar de lado, mas felizmente não aconteceu nada. Claro que, também, com as novas alterações, temos um pouco mais de escapatória, mas continua a não ser uma boa curva para ter um momento. Estava um pouco mais escorregadio do que eu pensava, tentei corrigir rapidamente. Às vezes funciona, outras vezes não. Felizmente, a essa velocidade, também temos bastante downforce no carro. Isso ajuda. Sim, não foi ótimo.”

Estás a liderar o Campeonato com 125 de avanço pontos. A pausa de verão vem em boa ou má altura para ti? Preferias manter o ritmo e fazer outra corrida no próximo fim de semana?

“Para ser sincero, acho que não tem grande importância. Só quero passar um bom bocado agora. Passar algum tempo com a família e os amigos e depois vamos para Zandvoort. É uma pista completamente diferente da de Spa, mas espero que, se fizermos um bom trabalho com a afinação, sejamos rápidos.”

Tiveste algumas conversas interessantes com o teu engenheiro. Podes explicar o grau de seriedade dessas conversas ou o grau de brincadeira e humor?

“Provavelmente 50-50 nas mensagens. Sei que a equipa não gosta de fazer outra paragem, mas gosto de o mencionar para que possam ficar um pouco nervosos. E depois gosto da resposta: “não, não, não vamos fazer isso hoje”. Está tudo bem. Conhecemo-nos muito bem e temos uma relação muito boa.

É muito importante a relação com o engenheiro de corrida. Acho que é sempre uma parte muito importante do desempenho, não só do engenheiro de corrida, mas de todos os que estão muito próximos, do engenheiro de desempenho, desse tipo de coisas. E, claro, com o passar dos anos, constrói-se uma relação muito mais forte, conhecemo-nos muito melhor. Por isso, sim, de certeza, se ele for afastado ou o que quer que seja, isso não é de todo o ideal.”

Se olharmos para a primeira metade da época, para todas aquelas vitórias, há alguma que seja a mais satisfatória para ti?

“É difícil escolher. Houve muitas vitórias agradáveis, algumas delas muito diretas. Acho que a que mais me agradou foi “como voltar no tempo em Miami”. É uma pista difícil, também para passar pelo pelotão, mas acho que conseguimos fazer toda a corrida muito bem depois, claro, da qualificação difícil.

Por isso, provavelmente, para mim, essa foi uma corrida muito agradável mas, honestamente, também hoje, a última na Hungria – há muitas outras agradáveis. Penso que também ao longo da primeira parte da época, melhorámos como equipa. E também do meu lado, sinto-me mais confortável no carro. E tudo se resume a pequenos pormenores. Por isso, há muitos momentos agradáveis. É difícil escolher um.”