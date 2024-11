F1, Q&A, Max Verstappen: “esta corrida está definitivamente no meu top 10 das melhores”

Max Verstappen protagonizou uma das corridas mais memoráveis da sua carreira à chuva, no Grande Prémio de São Paulo. Partindo de uma modesta 17ª posição, o piloto neerlandês deu um enorme espetáculo ao superar adversidades e conquistar a vitória – sua primeira desde junho –, ampliando ainda mais a sua vantagem sobre Lando Norris na disputa pelo título.

Max Verstappen teve um início de dia desafiador: a sessão de qualificação de domingo de manhã foi adiada, e um acidente de Lance Stroll provocou uma bandeira vermelha que o eliminou da Q2, juntamente com o seu colega de equipa, Sergio Perez. Como se não bastasse, Verstappen ainda carregava uma penalização de cinco posições na grelha, caindo para o 17º lugar após trocar o motor de combustão interna. Mesmo com esses reveses, Verstappen transformou o que parecia um dia perdido numa jornada épica de superação e habilidade.

Max, que vitória. Certamente foi uma das suas melhores?

“Sim, nem sei por onde começar, porque as minhas emoções hoje foram desde quase tentar destruir a boxe até ganhar a corrida. Quer dizer, começar na 17ª posição… Eu sabia que podíamos fazer uma boa corrida, mas na qualificação, penso que era bastante claro que só havia uma linha que se podia seguir. Por isso, sabia que as ultrapassagens iam ser muito difíceis.

Mas sim, na corrida, tivemos um bom arranque. Isso já ajudou. Fizemos uma boa primeira volta. A partir daí, fomos ultrapassando alguns pilotos aqui e ali. Depois fiquei um pouco preso atrás do comboio do Yuki, acho eu. Mas ficámos calmos.

A corrida ainda era muito longa, naturalmente. Tomámos as decisões certas. Quando alguns foram às boxes, a chuva estava a chegar, nós ficámos em pista, o que foi muito complicado.

E depois vi o Esteban à minha frente a voar, uns quatro segundos mais rápido por volta e pensei:

“Estou contente por manter o carro na pista”. Quero dizer, a certa altura estava vermelho, como se precisássemos de uma bandeira vermelha. Era simplesmente impossível conduzir, mesmo em condições extremas, não teria sido possível devido à inclinação da pista, a água enchia muito rapidamente a pista e quase parecia que estava a conduzir um barco.”

Max, mencionaste as tuas frustrações após a qualificação. O que achavas ser possível fazer antes de arrancar de P17?

“Estava muito motivado para fazer uma boa corrida e ver o que acontecia. Porque numa corrida em piso molhado, podem sempre acontecer algumas coisas malucas. Mas rapidamente estava a passar alguns carros e tinha sempre uma ou duas voltas de ar livre. Eu era sempre o mais rápido na pista. Por isso, eu sabia que, ‘OK, somos rápidos’. Só preciso de tentar passar os outros para tentar chegar à frente. Senti-me confortável com o carro. De qualquer forma, sinto-me confortável no molhado, mas quando o carro também está a funcionar bem, o ritmo duplica e podemos mesmo acelerar.”

Fizeste cinco voltas mais rápidas seguidas, 17 voltas mais rápidas no total. Em que altura é que pensou: “Posso ganhar isto?

“Quando passei o Esteban na Curva 1. Antes disso, o ritmo estava lá, eu estava apenas a tentar aumentá-lo lentamente. Porque depois da bandeira vermelha, o recomeço foi muito rápido. E depois, quando o Safety Car saiu, estava a começar a apanhá-lo um pouco.

Mas depois os pneus estavam, mais uma vez, muito frios. E depois, sim, no recomeço, consegui passar.

E a partir daí, tentei apenas cuidar dos pneus, porque nunca se sabe o que vai acontecer no final.

O desgaste é sempre muito elevado por aqui. Mas sim, senti-me bem. O carro estava a ter um bom equilíbrio. Só tive de estar concentrado para não cometer erros, porque a superfície ainda estava escorregadia.”

Sem dúvida que foi uma vitória brilhante. Olhando agora para o panorama geral, aumentaste a tua vantagem sobre Lando Norris no Campeonato do Mundo para 62 pontos, quando faltam apenas três corridas e um Sprint. Sente que este é um momento crucial?

“Foi incrivelmente importante porque, de certa forma, estava à espera de perder pontos hoje. Por isso, a partir de agora, só quero corridas limpas até ao fim. Não estou a pensar em ganhar o campeonato em Las Vegas ou assim. Só quero corridas limpas.”

Qual a importância de voltar a ganhar depois de 10 corridas sem vencer?

“É claro que foi importante. Queria, claro, ganhar um pouco mais cedo. Mas sim, tem sido difícil para nós. Continuámos sempre a insistir. Não percebemos bem porque é que os outros foram tão rápidos nas corridas. Sim, tenho tentado fazer muitas coisas para melhorar o carro. E, quer dizer, começar na 17ª posição esta manhã, não parecia que íamos ganhar a corrida outra vez. Por isso, sim, é um resultado incrível para nós. Um grande impulso para a equipa, porque, sinceramente, tem sido difícil.

Mas também é uma grande força da equipa manter a calma e tentar trabalhar no desempenho e tentar melhorar a nossa situação. E eu estou confiante. Estou confiante que, nas últimas três corridas, podemos voltar a lutar e, especialmente na corrida, que seremos mais competitivos.”

Depois da Sprint, referimos a corrida de 2016, onde também deste um mega espetáculo para os espectadores em condições difíceis. Hoje, voltaste a fazê-lo. Tenho duas perguntas para ti. Consideras que estas duas corridas estão entre as melhores da tua carreira na F1? E também, o que é que te faz andar tão bem à chuva?

“Sim, quero dizer, de certeza que essa e esta estão definitivamente na minha lista das dez melhores.

Mas esta é definitivamente muito mais crucial do que no passado. Nessa altura, não tinha nada a perder. Não estava numa luta pelo campeonato e estava a vir de trás depois do erro estratégico que tivemos. Agora havia muito mais em jogo. Por isso, tive de ser mais controlado, mais consciente do campeonato. Por isso, para mim, esta é definitivamente a melhor.

E sobre o molhado, não sei, acabei de dizer ao Esteban também, é como antigamente no karting, sabes, os tipos que eram bons no molhado, são bons hoje em dia também na Fórmula 1.

E é sempre assim, sim. Eu também corria com eles no karting e eles também eram bons no molhado, por isso é definitivamente uma coisa que se aprende quando se é mais novo, penso que quando se pratica muito.

Penso que, de onde vimos, chove um pouco mais do que noutros sítios. E sim, vamos para a pista, praticamos, ficamos mais confortáveis e estamos definitivamente a afinar as nossas capacidades para sermos melhores. E penso que isso é algo que se carrega e, claro, evolui-se e torna-se ainda melhor. E usamos isso a nosso favor.

Tivemos muitas reclamações sobre a superfície da pista aqui em Interlagos. Depois de dois dias com muita chuva, a dirigibilidade melhorou, piorou ou mudou muito?

“Continuava a ser muito mau. Quer dizer, em alguns sítios nem sequer se podia conduzir. Por isso, é preciso fazer alguma coisa no próximo ano para melhorar o piso. Porque sei que muitas pessoas se esforçaram bastante. Não é para falar mal das pessoas. Sei que tentam sempre fazer o melhor que podem para melhorar a superfície.

Mas para os carros que temos atualmente, é definitivamente demasiado acidentado. E sim, é preciso fazer alguma coisa.”

Estamos em Interlagos. Precisamos de falar sobre a tua relação com o Brasil. E, claro, você vai a Brasília, conhece muitos lugares no Brasil. E, pessoalmente, acho que cresceu muito na sua relação com Kelly Piquet e é muito reservado em relação à sua vida, o que também admiro. Mas gostaríamos de falar sobre a importância desta relação e de ir ao Brasil, como é que estas coisas são para si como piloto e também como pessoa?

“Sim, claro, a minha família é brasileira. E aprecio muito isso, o facto de me encontrar com todos eles sempre que venho cá. É claro que é uma viagem muito longa desde a Europa, mas tentamos sempre combiná-la com o Grande Prémio e ficar um pouco…

Desta vez chegamos mais cedo e ficamos um pouco mais. Também para a Kelly, claro, para passar mais tempo com a família. E sim, fui muito bem recebido no seio da família. Claro que a família também tem uma história enorme com as corridas. Por isso, é muito fixe. Sinceramente, também gosto muito de estar rodeado pela mentalidade brasileira. Acho que me fica muito bem.

O meu português ainda é muito mau. Por isso, quando deixar de correr, talvez precise de ter umas aulas. Mas sim, é sempre, quando venho aqui também a São Paulo, é uma pista que quero fazer bem. Naturalmente, quando se tem um pouco de ligação com o Brasil, é fixe. E quando se pode fazer um dia como o de hoje, é ainda melhor.

Queria que falasses um pouco mais da tua linha na primeira curva. Estavas a travar tão tarde e ainda assim conseguiste obter muita tração na curva. E ninguém conseguiu fazer isso durante a corrida…

“Sim, quer dizer, quando nos sentimos bem com o carro, tive muita confiança nos travões porque passei algumas pessoas aqui e ali. E acho que essa foi uma dessas oportunidades. Tive um bom recomeço. Estava no ‘reboque’. E eu sabia que tinha passado algumas pessoas por ali antes. Por isso, pensei: “Vou mandar o carro por dentro. A curvatura da curva ajuda-nos naturalmente um pouco. Por isso, sim, fui em frente. E depois, claro, vi que o Esteban não me dificultou muito a vida e meteu-se atrás de mim.

Caso contrário, acho que teriam sido 25 voltas a tentar sempre. Quero dizer, honestamente, eu fui em frente, e acho que também foi muito bom como Esteban lidou com o resto da curva.”

