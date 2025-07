F1, Q&A, Lando Norris: “sonhei com isto durante muitos anos, e agora pude viver esse sentimento”

A vitória de Lando Norris em Silverstone foi muito mais do que apenas cruzar a linha de meta em primeiro lugar.

Para o piloto britânico, foi a realização de um sonho de infância, um momento profundamente pessoal vivido diante da sua família, amigos e uma multidão vibrante na sua casa.

No meio da euforia da sua primeira vitória em casa e uma sequência de bons resultados, Norris reflete sobre o significado desse triunfo, a natureza imprevisível da corrida e o papel fundamental da sua equipa.

Lando, parabéns. Venceste a tua corrida em casa. Descreve o que este momento significa para ti…

LN: Por onde começar? Quero dizer, corrida agitada. Sim. Corrida agitada. Quero dizer, significa muito. No final do dia, estar no topo na tua corrida em casa é muito, muito especial.

E disse nalgumas das outras entrevistas, sabes, foi aqui que tudo começou para mim. Estava a ver na TV. Estava a ver, todos aqueles anos atrás, o Lewis, o Jenson, o Fernando. Acho que era, sabes, aquela corrida extremamente molhada aqui, em 2007 ou 2008.

Foi quando realmente comecei a ver Fórmula 1. E acho que o Lewis venceu, e tenho aquela foto dele a dar a volta e a ver todos os fãs de pé, e aquela imagem de como é a atmosfera em Silverstone, e sonhei com isso durante muitos, muitos anos. E hoje pude viver esse sentimento e vê-lo com os meus próprios olhos. Então, é bastante incrível, bastante especial. Muitas pessoas, dos meus amigos e família, o meu irmão, as minhas irmãs, a minha mãe, o meu pai, os pais do meu pai. Todas as pessoas que eu podia ter aqui estão aqui. Então, sim, mais especial do que nunca, 100%. E, sim, corrida difícil para o fazer também.

Momento de boa forma!

Tens estado a completar as grandes corridas este ano, Mónaco, agora Silverstone. Sentes que estás a desfrutar de um bom momento de forma?

LN: Quero dizer, é difícil dizer. Olha, podes sempre classificar como impulso ou o que quer que seja, mas não acho que… sim. Não sei. É o que quiseres acreditar no final do dia. Acho que ainda é apenas uma corrida de cada vez. Obviamente, tive uma boa corrida no fim de semana passado e tivemos uma boa batalha, e chegámos perto, e estava ansioso por outra boa batalha. Então, sabes, dou os meus créditos ao Oscar, ao mesmo tempo, porque ele fez uma corrida extremamente boa.

Mas, sabes, são duas vitórias, mas não foram fáceis de forma alguma. Tivemos boas lutas, mas são fins de semana bastante extenuantes, exaustivos, porque estás a lutar por centésimos e milésimos, e estás a lutar pela perfeição em todas as sessões e estou contra alguns pilotos muito bons.

Então, isso exige muito de ti, especialmente quando tens uma corrida como hoje. Então, tive dois bons fins de semana e, claro, adoraria continuar esse impulso, mas ainda requer mais consistência.

Dois fins de semana não significam nada de outra forma.

E só preciso de manter o ritmo e continuar a trabalhar arduamente.

Corrida imprevisível

P: Foi uma corrida muito imprevisível esta. Quão difícil foi tomar as decisões certas no momento certo?

LN: Acho que, como equipa, fizemos um trabalho muito bom. Estava bastante satisfeito com tudo. Acho que tomámos as decisões certas no momento certo.

Provavelmente poderíamos ter ido para as boxes para colocar pneus slick algumas voltas antes de o fazermos. Mas, sabes, a primeira parte da corrida, o Oscar e o Max estavam a lutar bastante, e eu estava bastante paciente.

Não forcei muito. Tentei cuidar um pouco mais dos meus pneus para algumas das fases posteriores, quando começou a chover novamente, mas provavelmente era errado fazê-lo.

Provavelmente devia ter forçado porque fomos para outro conjunto de intermédios. É difícil não bater nestas condições. Parece tão óbvio e fácil, mas a quantidade de momentos que tens, na curva 1, a aquaplanning na 2, a aquaplanagem na 9, onde o Hadjar bateu – não percebes o quão perto estamos às vezes de bater e tudo estar no lixo em questão de décimos.

São momentos assustadores por dentro, mas depois excitam-te de certa forma, e depois abres os olhos, concentras-te novamente. É assustador e emocionante ao mesmo tempo.

Mas também são corridas divertidas, mas exigem muito de ti numa única corrida.

Então, muitas decisões, mas acho que, como equipa, discutimos as coisas perfeitamente bem e mantivemos a calma durante todo o processo, e isso compensou no final.

Sem lágrimas, apenas sorrisos

P: (Phil Duncan – PA) Uma pergunta para ti, Lando. Pareceste muito emocionado no cockpit quando cruzaste a linha. Seria justo dizer que pode ter havido algumas lágrimas talvez quando terminaste? Que emoções estavam a passar pela tua cabeça na última volta e quando cruzaste a linha?

LN: Não. Sem lágrimas. Tentei, mas não. Não sei. Quando fico emocionado, não choro, apenas sorrio.

É pura felicidade. É puro prazer do momento em que estás. Gostaria de poder chorar porque acho que fica melhor para as fotos às vezes. Mas não, apenas sorrio em vez disso.

Como disse antes, foi aqui que tudo começou para mim, a ver isto, a ter todas as minhas bancadas aqui, e mesmo antes da corrida a pensar, tipo, alguém tem de vencer hoje.

Provavelmente tenho uma hipótese melhor do que a maioria. Não há razão para não ser eu. Sempre acho difícil imaginar e ser demasiado positivo antes das corridas e nunca dizer que hoje vai ser o meu dia.

Mas na verdade estava surpreendentemente esperançoso esta manhã de que hoje poderia fazer bem, e tinha o ritmo quando precisava.

Juntei-me a uma longa lista de vencedores bastante incríveis que venceram aqui no passado. A maioria deles são o Lewis! Mas juntar-me a ele e, do lado britânico, continuar o reinado dos britânicos aqui é bastante incrível.

E apenas para os fãs. As últimas duas voltas, a olhar para os fãs e a vê-los de pé e a aplaudir – estes são momentos que ninguém realmente tem, nenhum de vocês consegue testemunhar.

Isto é algo que eu e muito poucos outros, especialmente britânicos, conseguimos testemunhar. É um momento muito egoísta, mas é um dos mais especiais, o mais incrível, porque é uma coisa tão rara que alguém consegue sentir e ver e testemunhar.

Para mim, a melhor vitória. Talvez não, a melhor maneira de vencer, não vou dizer que é a minha melhor vitória, isso não é verdade. Mas em termos do que significa vencer aqui em casa, a vontade, o desejo de o fazer em frente à minha própria bancada, à minha família, aos meus amigos, à McLaren, Sua Alteza Real está aqui, vencer em frente a todos eles e compensar o ano passado torna tudo ainda mais especial. Então, sim, muito memorável.

Nova suspensão dianteira

P: (Jack Smith – motorsportweek.com) Lando, parabéns. Eu só queria perguntar-te um pouco sobre a nova suspensão dianteira do carro. Quanta confiança isso te dá agora, dado que já conquistaste duas vitórias com ela e ainda falta metade da temporada? Deve ser uma boa sensação.

LN: Pareces mais positivo do que eu ainda estou. Sim. Podia ser pior. Podia ter tornado isso… as pessoas falam sobre isso provavelmente demais. Essa é apenas a minha opinião honesta. Pode ser que esteja a ajudar-me, e quando digo a ajudar, está a ajudar-me em centésimos, milésimos, não sei.

É impossível colocar numericamente um número nisso. Como disse em entrevistas anteriores, é algo que a equipa acreditava que poderia dar-me mais sensibilidade, e eu apenas sigo com isso. Eu acredito. A minha fé na equipa e a minha crença neles a pensar que isto pode ajudar.

Não é uma garantia, mas pode. E é isso. Sim, venci duas corridas desde então. Fui muito rápido no Canadá. Não vou dizer que é por causa disso, obviamente.

Quero atribuir mais ao meu trabalho árduo, ao trabalho que tenho feito fora da pista, com a minha equipa, com muitas pessoas que tenho à minha volta. Atribuo muito mais a isso do que a algumas alterações na suspensão. Ao mesmo tempo, podia apenas dizer que acho que poderia ter alcançado a mesma coisa sem ela e apenas voltando à nossa especificação anterior.

Então, não sei. Esperemos que um dia possamos testá-la lado a lado e eu possa ter uma sensação, posso não ter. Os meus sentimentos têm sido bons nas últimas corridas, mas acho que muito disso veio apenas do meu trabalho em tentar obter melhores sentimentos e maximizar a falta de sentimentos em certas áreas mais do que tem sido por tantas melhorias do ponto de vista do carro.

Mas melhorámos o carro. Tivemos atualizações no fim de semana passado, coisas assim, e isso ajuda. Vencemos por quê, 30 segundos aqui. Vencemos por 20 segundos no fim de semana passado, então o carro é bastante bom. Quero atribuir mais ao meu trabalho árduo do que a isso, mas é uma combinação de ambos.