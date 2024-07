F1, Q&A, Lando Norris: “O Oscar (Piastri) merecia ganhar, ele fez um trabalho fantástico”

Lando, um fim de semana muito impressionante para ti e para a McLaren. Antes de mais, como é que resume os últimos dois dias?

Estou a tentar pensar numa palavra fixe. Não sei. Apenas ótimo. Tipo, foi fantástico. Não sei. Um fim de semana muito bom, no geral, de todos nós como equipa. Sem erros. Grande ritmo no carro. Provavelmente este fim de semana, penso eu, podemos dizer com confiança que fomos os mais rápidos e penso que é a primeira vez este ano que posso dizer isso com confiança, foi fantástico. O nosso primeiro “one-two” desde Monza com o Daniel e, sim, uma jornada de altos e baixos. Mas, sabem, desde há um ano que estávamos a lutar e a reviravolta para Miami e de Miami para aqui. Tem sido incrível. Como fim de semana, foi fantástico. E estou muito feliz por nós, como equipa, e por todos os que fazem parte dela, por os recompensar com algo assim.

Quão difícil foi para si desistir da vitória na corrida?

Não desisti da vitória na corrida. Perdi a vitória na linha de partida. Por isso, sei que toda a gente vai querer dizer que eu desisti da corrida, mas não o fiz. Eu estava em primeiro lugar e, naturalmente, é sempre necessário fazer um undercut. Portanto, a equipa deu-me esta posição e eu devolvi-a.

Nada mais do que isso. Nada mais do que isso.

Houve muita discussão entre ti e o teu engenheiro pelo rádio. Até que ponto pensaste seriamente em não devolver a posição?

Há sempre coisas que nos passam pela cabeça porque, sabe como é… Por vezes, temos de ser egoístas neste desporto. Temos de pensar em nós próprios. Essa é a prioridade número um, pensar em nós próprios. Também sou um jogador de equipa, por isso a minha mente estava a ficar muito louca na altura.

Sei o que fizemos no passado entre mim e o Oscar. Ele já me ajudou muitas vezes… Acho que esta é uma situação diferente. Isto não é alguém a ajudar-se mutuamente. Eu fui colocado numa posição e estávamos a desfazer essa mudança de posição. Mas também estou a perceber, e sei que muitas pessoas vão dizer que a diferença entre mim e o Max é muito grande, 60, 70, 80 pontos ou assim.

Se a Red Bull e o Max cometerem os erros que cometeram hoje e continuarem a fazê-lo, e se, como equipa, continuarmos a melhorar e a ter fins de semana como os que tivemos este fim de semana, podemos dar a volta à situação. E continuo otimista.

Continua a ser um grande objetivo dizer que podemos fechar 70 pontos e, como piloto, posso fechar 70 pontos em meia época. E depois, quando pensamos nos sete ou seis pontos que perdemos, então… Isso passa-nos pela cabeça, de certeza. Por isso, não foi fácil, mas também compreendi a situação em que me encontrava e estava bastante confiante de que, na última volta, o teria conseguido.

Achas que te veremos ser mais egoísta no futuro?

Depende. Quero dizer, já faço isto há… Não sei. Acho que fui colocado nesta situação e não tenho culpa de estar a liderar a corrida de certa forma. Simplesmente a equipa devia ter colocado o Oscar em primeiro lugar e nem sequer estaríamos a ter esta discussão. Portanto, não é isso. Penso que, enquanto equipa, talvez pudéssemos ter feito as coisas de forma ligeiramente diferente e tenho a certeza que vamos falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo… Este tipo merecia ganhar hoje. Ele fez um trabalho fantástico. Tirou-me da linha de meta e, sim, é uma sensação muito especial ganhar a sua primeira corrida e digo primeira corrida porque penso que concordarão que é a sua primeira vitória numa corrida e não numa corrida Sprint. Por isso, sim, vou deixá-lo desfrutar. E para nós, como equipa, vencer é um fim de semana incrível para todos nós.

Como disseste, estavas sempre confiante de que ias recuperar o lugar, mas com base nas mensagens que ouvimos, a parede das boxes parecias bastante preocupado com isso. Por isso, por que não lhes dar uma confirmação, só para os tranquilizar, de que o iam fazer durante essa fase?

Não preciso de o fazer. Sei o que vou fazer e o que não vou fazer. Claro que vou questioná-lo e desafiá-lo, e foi isso que fiz. Sim, eu ia esperar até à última volta, à última curva. Mas eles disseram que se houvesse um Safety Car de repente, e eu não pudesse deixar o Oscar passar, isso faria com que eu parecesse um pouco idiota. Sim, então eu pensei, “sim, é justo”. E deixei-o passar, faltavam duas voltas. E logo a seguir, deixei-o ir. Por isso, sim, é apenas a tua opinião sobre o que ouves. Mas é a mesma coisa com todos os desportos. Podemos fazer o que quisermos do que ouvimos e do que achamos que sabemos e esse tipo de coisas. Mas sei que ia sempre devolver, a menos que eles mudassem de ideias sobre o que estavam a dizer. E não mudaram. Portanto, está tudo bem.

Lando, disseste pelo rádio que estás a lutar pelo campeonato do mundo. Achas que a McLaren tomou a decisão errada hoje?

Não. Eu não perdi a vitória ali. Perdi a vitória na partida. Tive uma péssima, nem sequer uma péssima partida, apenas uma má partida. Algo aconteceu no meu segundo turno e perdi todo o meu ímpeto.

O Oscar passou por dentro e foi isso. Foi isso. Portanto, fui colocado na liderança em vez de o querer fazer. Sinto que tornámos as coisas demasiado difíceis para nós e demasiado complicadas para nós. Devíamos ter apenas encaixado o Óscar primeiro e as coisas teriam sido simples, mas eles deram-me a liderança e eu devolvi-a. Por isso, não devia ter ganho hoje. Não merecia ganhar por causa do meu arranque e do bom arranque do Óscar e pronto. Por isso, não me sinto… Eu sei que estive nessa posição durante algum tempo e 16, 17 voltas ou o que quer que seja, é difícil quando estamos nessa posição devolver a vitória porque estamos lá. E estamos lá e claro que isso passou pela minha cabeça, sete pontos que vou perder. Mas acho que o facto real é que quase não os devia ter tido em primeiro lugar. Não os devia ter tido nas minhas mãos. Portanto, a equipa tinha razão. E eu mantenho o que eles disseram.

Relativamente às ordens da equipa em geral nesta situação, o Will Joseph mencionou que, em algumas das voltas que lhe deu, disse: “Pense nas reuniões que temos aos domingos”, o que presumo ser apenas uma espécie de referência a discussões sobre situações semelhantes. Se quisermos fazer disto uma luta pelo campeonato, em que altura acha que a McLaren precisa de tomar decisões como esta? Porque tem razão quando diz que existe uma grande diferença entre si e o Max neste momento, mas é óbvio que essa diferença pode diminuir mais rapidamente se a McLaren estiver a tomar essas decisões mais rapidamente. Então, o que acha que precisa de acontecer, sabe, quando é que isso precisa de acontecer se quiser transformar isto numa luta pelo campeonato?

Penso que há uma diferença entre merecer ganhar uma corrida e não merecer ganhar. Eu não merecia ganhar a corrida hoje. Tão simples quanto isso. Por isso, o facto de eu estar naquela posição foi incorreto. Penso que foi um erro da nossa parte como equipa. Eu não deveria estar nessa posição.

E foi uma forma estratégica de jogar a nossa corrida. Por isso, deu-me esperança e deu-me aquela posição de “oh, agora estou aqui”. Mas, para começar, não devia ter lá estado.

Não vou falar sobre isso porque não devia ter lá estado. Não merecia ganhar. Fim da história por esse lado. Mas sim, é algo de que falamos sempre antes de cada corrida: a nossa confiança uns nos outros, a honestidade que temos como grupo.

Penso que isso é algo que nos permitiu apanhar os outros tão rapidamente e ultrapassar os outros tão rapidamente para desenvolver o carro mais rapidamente. Como equipa, penso que temos e demonstrámos muitas vezes entre os pilotos, quer tenha sido o Carlos e eu, o Daniel e eu, o Óscar e eu, que quando as coisas correm mal um ao outro, estamos lá para nos ajudarmos mutuamente, sabe?

E hoje é um dia diferente. Não é por estrategicamente ter acontecido alguma coisa e estarmos a deixar passar alguém ou por alguma coisa estar a correr assim, é porque eu não devia ter estado naquela posição em primeiro lugar.

Não me devia ter sido dada a esperança de estar aqui, de estar a liderar uma corrida. Por isso, não acho que seja justo. Mas é claro que vamos discutir o assunto e talvez haja alturas no futuro em que as coisas sejam assim. Mas se o Óscar liderou a corrida toda, não quero que ele…

Não é justo, e acho que não é assim que deve funcionar, que ele me deixe passar para eu ganhar, porque estou a lutar por um campeonato. Talvez eu peça ao Óscar, talvez ele peça!

Talvez ele me deixasse passar! Mas hoje era o dia dele, e é assim que deve ser. Hoje não foi a minha corrida. Ele conduziu melhor e teve um bom arranque, e foi isso, por isso… Sim, como eu disse, é algo de que falamos como equipa e de que estamos sempre a falar. É algo em que somos bons e em que vamos continuar a ser bons.

Vocês podiam correr um com o outro? Se tivesses ritmo para atacar o Oscar, terias sido autorizado a fazê-lo pela equipa ou foi um acordo para manter a posição?

Sim, foi-nos permitido correr. Talvez algo tivesse mudado em certas posições, mas sempre nos foi permitido correr. Em 99% do nosso tempo juntos, fomos autorizados a correr. Houve algumas vezes em que foi melhor manter a posição e não valeu a pena nada de diferente, especialmente quando estamos a lutar por, sabe, no ano passado estávamos a lutar pelo nono e décimo e coisas assim, sabe, para qualquer piloto, isso não importa muito. Num dia como o de hoje, é óbvio que nos sentimos melhor ou pior de qualquer forma, mas sempre nos foi permitido correr como McLaren. Sempre pudemos ter essas oportunidades, e acho que principalmente porque sempre fomos honestos uns com os outros, sempre nos respeitámos bem. Penso que, como colega de equipa, quero… Para mim, sinto que sempre fui bom, honesto, feliz e respeitador para com quem trabalho e como podemos trabalhar bem em equipa. Penso que é uma boa caraterística da minha parte e que me ajudou muitas vezes no passado. Por isso, sim, podemos correr e, no futuro, vai continuar a ser assim, tenho a certeza.